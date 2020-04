Sucursal del Banco Ciudad.

Banco Ciudad informa que, en el marco del decreto de necesidad y urgencia número 297/2020 que estableció el aislamiento social y obligatorio, y la comunicación A6949 del Banco Central de la República Argentina, desde este viernes 3 de abril abrirá todas sus sucursales en los horarios habituales para la atención única y exclusiva del pago a jubilados y pensionados y a personas con acceso a beneficios sociales de acuerdo con los cronogramas de pago establecidos por la ANSES u otros entes gubernamentales administradores de pagos.

Sólo se atenderá a quienes NO disponen de tarjeta de débito. Las demás personas deberán continuar operando por canales no presenciales (cajeros automáticos, home banking, APP Mobile y banca telefónica).





Ante la decisión de las autoridades gubernamentales de volver a brindar atención en sucursales bancarias, aún de manera acotada según la operatoria descripta, el Banco Ciudad reafirma su compromiso para continuar prestando todos sus servicios bancarios y financieros, con el mayor esfuerzo y recursos, para acompañar a la comunidad en esta difícil circunstancia.

Para cuidar a aquellos clientes que actualmente no disponen de tarjeta de débito, el Banco Ciudad ha modificado el formato de entrega de esas tarjetas, enviándolas al domicilio del cliente, en lugar de que tengan que retirarlas en los puntos de atención del Banco, en un operativo que ya comenzó y que se extenderá durante la próxima semana. Por tal motivo, no deben concurrir a las sucursales, ya que recibirán la tarjeta en su domicilio y podrán operar por canales no presenciales.

Asimismo, el Ciudad extendió la vigencia de las tarjetas de débito que vencieron en los últimos meses, con el fin de que los clientes puedan seguir operando normalmente con esos mismos plásticos.

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN EN SUCURSALES :



- Para garantizar la atención, el Banco Ciudad dispondrá en cada una de todas sus sucursales una dotación de personal esencial para realizar exclusivamente la operatoria de pago a Jubilados, Pensionados y beneficiarios de planes y programas sociales que no posean tarjeta de débito, priorizando el cuidado y resguardo de los clientes que concurran a los locales y los colaboradores de la entidad.

- Se pondrá especial énfasis en el estricto cumplimiento de las indicaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias en materia de cuidados y prevención de la salud pública frente al Coronavirus COVID-19.

- Se establecerá un protocolo de atención y cuidados durante el desarrollo de las tareas en sucursales, para lo cual se capacitará a todo el personal; se dispondrá la provisión de elementos sanitarios para todos los colaboradores; y se incrementarán los procedimientos de higiene y desinfección de las instalaciones.

- En el mismo sentido, en todas las sucursales se observará el cumplimiento por parte de los clientes de las normas de distanciamiento social en cuanto a la toma de la debida distancia entre personas. Para ello habrá un control del número de ingresantes y de la disposición de los mismos, de acuerdo con las características particulares de cada salón.

- La atención será dada por orden de llegada y el otorgamiento de un número mediante el turnero electrónico. Sólo tendrán prioridad en la atención las personas vulnerables, de acuerdo con las resoluciones sanitarias.

- En el caso de jubilados/ pensionados que dispongan de apoderados, recomendamos que, ante la necesidad de acercarse a la sucursal para el cobro de su haberes, el mismo sea gestionado por su apoderado.

- En caso de ser necesario, se organizará una fila de espera fuera de la sucursal, donde las personas deberán mantener la distancia de al menos un metro y medio entre los integrantes de la fila.

- Se derivará a los cajeros automáticos a todos los que posean tarjeta de débito.

- El Banco Ciudad dispondrá la presencia de personal de seguridad para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

ATENCIÓN POR CAJEROS AUTOMÁTICOS:

Al mismo tiempo, para asegurar la disponibilidad de dinero en la red de Cajeros Automáticos (ATMs), el Banco Ciudad ha incrementado el ritmo de abastecimiento de billetes de sus 400 ATMs y realiza un permanente monitoreo del funcionamiento y mantenimiento de la condiciones de higiene y seguridad en los mismos, para continuar brindando una eficaz respuesta a la demanda, la cual se verá aumentada en las fechas de cobro durante la

cuarentena.





CRONOGRAMA DE PAGOS DE ANSES PARA BENEFICIARIOS DE AUH Y AUE:

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa que, a los

efectos de facilitar el cobro y evitar aglomeraciones que afecten negativamente la cuarentena vigente hasta el 13 de abril próximo, ha dispuesto que los beneficiarios de AUH y AUE, cuyos documentos de identidad terminen en los números 0, 1, 2 y 3, tendrán la acreditación de $10.000 en sus cuentas el próximo viernes 3, y podrán retirarlos por cajeros automáticos o, en caso de dificultades para hacerlo por esa vía, por caja en la sucursal bancaria correspondiente.





A partir del sábado 4 de abril y en el transcurso del fin de semana, la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE tendrán acreditados el IFE DE $10.000 en sus cuentas, por lo que podrán ir retirándolos a través de cajeros automáticos en el momento en que lo deseen a partir de su acreditación en esos dos días.





Aquellos beneficiarios que tuviesen algún inconveniente en el uso de los cajeros automáticos para realizar el cobro, tendrán la posibilidad de hacerlo en las sucursales bancarias que les correspondan, de la siguiente manera: en el caso de las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 podrán cobrar en las sucursales bancarias el lunes 6, mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 lo harán, en caso de necesidad, el martes 7.