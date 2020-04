Largas colas desde temprano.

Jubilados realizan desde la madrugada de este viernes largas colas en bancos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense esperando cobrar, en el primer día en que se siente frío en esa zona del país.



Los bancos, luego de idas y vueltas, finalmente abrirán sus puertas a partir de las 10 horas para pagar exclusivamente jubilaciones, pensiones o planes sociales.



En algunos casos, los jubilados están haciendo la cola desde la medianoche y sin respetar el distanciamiento social y sin que haya control para evitar que esto suceda.



El protocolo de atención y de distanciamiento social sería dentro de las entidades bancarias y no fuera de las mismas, como se pudo comprobar en las primeras horas de este viernes.

Las operaciones habilitadas a través del homebanking, al que se accede desde cualquier dispositivo móvil, son: pago de servicios y tarjetas, transferencias inmediatas, constitución de plazos fijos, verificación de saldos y carga de saldo en teléfonos móviles, entre otros.





Durante los próximos días, y hasta que haya nuevas disposiciones al respecto, las sucursales bancarias admitirán a personas "con las distancias de seguridad previstas en la resolución sanitaria" de modo que "el resto deberá realizar la fila fuera de la entidad bancaria".





"Una vez finalizado el horario de atención al público se orientará las filas hacia los cajeros automáticos, previo una interrupción para cargarlos", apuntó la Asociación Bancaria en un comunicado.

Desde el BCRA explicaron que será "cada banco" el que defina la modalidad de ingreso a las sucursales, dependiendo de las condiciones de para mantener la distancia entre personas.





"Pedimos colaboración a todas las personas para el cumpliemiento de las medidas de seguridad sanitaria", apuntó el Central.





Para facilitar el funcionamiento del sistema en los próximos días, las personas que operen a través de cajeros automáticos no sufrirán hasta el 30 el cobro de cargos o comisiones por operaciones, sea o no la persona que opera en estos cliente de la entidad financiera.





Por último, el Central recordó a través de un comunicado que no será necesario presentar la fe de vida en las sucursales hasta el 30 de abril y que la atención no estará restringida a unos pocos días, como se especuló en un primer momento, sino que "continuará los días subsiguientes en horario habitual bancario".