La casa de papel, una de las series más exitosas de Netflix que podés ver por TeleCentro, ya está disponible con ocho nuevos capítulos que desatan "el caos total" y en los que Tokio, Denver, Nairobi, Helsinki y el resto de la banda intentarán por todos los medios llevar a buen puerto su plan para robar el oro del Banco de España.

Tras el explosivo final de la tercera temporada, la situación es extrema para el Profesor y las múltiples variables que deciden la tensa partida de ajedrez que libra contra la inspectora Sierra parecen haberse vuelto en su contra. Un momento crítico ante el que nunca está de más recordar los detalles más esenciales de la serie antes de devorar las nuevas entregas de la serie que tiene enganchadas a millones de personas.

¿Sobrevivirá Nairobi? Esta es la gran pregunta que primero quieren ver resuelta la legión de seguidores de La casa de papel cuando a partir de este viernes se enfrentan a los nuevos capítulos. Según han revelado los adelantos de la nueva temporada, el personaje de Alba Flores se debate entre la vida y la muerte tras caer en la ruin trampa tendida por la inspectora. Alicia Sierra (Najwa Nimri) que con su hijo como cebo, consiguió que se asomara a una ventana y fuera blanco fácil los francotiradores. Tras recibir un disparo en el pecho ha perdido el conocimiento, pero pese a la gravedad de su herida parece que no ha fallecido y que aún hay una mínima esperanza. La encrucijada a la que se enfrenta ahora la banda es decidir si abren las puertas del Banco y sacar a Nairobi para que los médicos la salven la vida... o intentan solventar la papeleta desde dentro, con el enorme.

El otro gran "cliffhanger" del final de la anterior temporada estuvo protagonizado por Lisboa, la antaño inspectora Raquel Murillo. El personaje interpretado por Itziar Ituño está ahora en poder de la Policía y se verá cara a cara con la inspectora Alicia Sierra. Ambas se conocen, tal y como quedó claro en esta tercera temporada y de su reencuentro pueden saltar chispas. El personaje de Najwa Nimri ya ha demostrado su falta de escrúpulos y no dudará en apretar todo lo que pueda a Lisboa para que le diga todo lo que sabe... ¿la amenazará con dañar a su madre y su hija?.

Nunca antes en La casa de papel se había visto a frío y calculador profesor tan descompuesto y perdido. Al final de la anterior temporada, creyendo que Murillo ha sido ejecutada por la Policía, el personaje de Álvaro Morte declaró la guerra total. Una decisión impulsiva y poco propia de alguien tan poco visceral como Sergio Marquina. Pero con independencia de que decida o no seguir en esta línea dura de venganza, lo primero que debe hacer ahora es escapar del bosque en el que las fuerzas de seguridad le pisan los talones.

Otro de los grandes clímax del final de la tercera entrega fue el momento en el que Río (Miguel Herrán) y Tokyo (Úrsula Corberó) armados con sendos 'bazookas' hicieron saltar por los aires un vehículo blindado de la Policía. "Palermo esto ya no es un atraco, ni un pulso al sistema. Esto es una guerra, actúa en consecuencia", le dijo El Profesor al personaje de Rodrigo de la Serna para responder con contundencia al enemigo tras la presunta ejecución de Lisboa.

Es necesario recordar por qué El Profesor, contraviniendo su directriz más severa, reunió de nuevo a la banda para dar otro golpe. Se trataba, ni más ni menos, de una maniobra de distracción para rescatar a Río, que fue capturado en el Caribe al revelar su posición en una inoportuna llamada telefónica. Fue Tokio la que, movida por su amor hacia él y también por cierto sentimiento de culpa, acudió al Profesor. Pero el panorama con el que arranca esta temporada es muy diferente: Río, después de ser torturado durante semanas, ya ha sido liberado y está con el resto de la banda... pero su reencuentro con Tokio no ha sido el esperado más, la pareja ha roto lo que genera una nueva fuente de inestabilidad dentro de la banda.

Esta nueva temporada presentará a un enemigo temible, Gandía, el jefe de seguridad del Banco de España que, tal y como han mostrado ya los adelantos lanzados por Netflix, en algún momento conseguirá liberarse y se apartará de los rehenes maniatados para poner el golpe en serio peligro. "Es un perro del Gobierno. Si algo malo para la banda tiene Gandía es que es muy bueno en su trabajo", adelanta Juan Manuel Poga, el actor que da vida a Gandía, un personaje al que compara John McCane, el personaje de Bruce Willis en la saga 'La jungla de cristal'. Poca broma.

Parte del elenco de La Casa de Papel 4.

EL PLAN PARA SALIR CON EL ORO

Aunque la situación es crítica y el plan se tambalea, la idea principal sigue siendo la misma y el

objetivo uno: salir de allí vivos y con el oro. Para hacerlo hay que transformar 90 toneladas del

preciado metal en granalla y escapar del edificio que es, en sus palabras de Berlín, Palermo y El Profesor, los cerebros del golpe, "un fortín casi inexpugnable". Hay que recordar que al inicio de la tercera parte entraron la puerta principal disfrazados de militares... ¿cómo lograrán salir?.



BELÉN CUESTA, ¿ENEMIGA O ALIADA?



Esta cuarta temporada también debe ser en la que La casa de papel desvele al fin quién es el

personaje de Belén Cuesta. En los últimos capítulos de la tercera temporada, la serie se

preocupó de que los espectadores vieran claramente varios planos de la actriz de La trinchera

infinita y Paquita Salas y todo apunta a que debe jugar algún rol importante en estas nuevas

entregas... ¿será una agente camuflada entre los rehenes, o quizá un plan de emergencia del

propio Profesor?-



TATIANA, OTRO GRAN MISTERIO



Otro rostro de mujer que es una incógnita. En la tercera temporada no fueron pocos los

flashbacks de Berlín y El Profesor en los que, mientras preparaban el golpe al Banco de España, discutían por culpa de Tatiana, el gran amor del personaje interpretado por Pedro Alonso. Ella está al tanto de todo y ahora, con Andrés de Fonollosa Gonzalves muerto, no hay nada que la impida irrumpir para dar al traste con el mediático golpe. Su presencia en la línea temporada presente, en la que se lleva a cabo el atraco, sería un elemento desequilibrante a favor de los intereses policiales. Ya lo avisó el Profesor: todo el mundo tiene un precio, "y más si es un ladrón".