Largas filas en los bancos por coronavirus.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, anunció hoy que el presidente del Banco Central Miguel Angel Pesce le transmitió esta mañana que "emitirá una resolución disponiendo la apertura de bancos sábado y domingo", en declaraciones a El Destape Radio, ante las largas filas que se registran desde esta madrugada en las entidades bancarias.

El Banco Central ordenará hoy a las entidades financieras que pagan jubilaciones y beneficios sociales que abran sábados y domingos para descomprimir la situación en las sucursales, donde hoy se agolparon miles de personas para poder acceder al dinero.

El presiente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, emitirá una circular durante este viernes para ordenar a las entidades públicas y privadas que abran sus puertas sábado y domingo en el horario habitual de día hábil.

Pesce llamó esta mañana, en medio de la polémica por las colas en los bancos, al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, para informarle que estaba a punto de firmar la resolución.

"Me llamó Pesce y me dijo que los bancos estarán abiertos sábado y domingo. Trataremos que cumplir con esta tarea de la mejor manera posible", dijo Palazzo en declaraciones.