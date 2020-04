Largas filas en los bancos.

El Banco Central dispuso por resolución de su presidente Miguel Ángel Pesce que los bancos públicos y privados que abonan jubilaciones y beneficios sociales deberán atener al público durante el sábado 4 de abril y el domingo 5.

Así lo estableció la autoridad monetaria a través de la comunicación "A" 6951 que lleva las firmas de Matías Gutiérrez Girault, gerente de Emisión de Normas; y de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión Aplicaciones Normativas.

La comunicación dice que las entidades financieras deberán abrir sus casas operativas los días 4 y 5 de abril de 2020 para la atención al público, pero no cualquier clase de cliente podrá asistir a las sucursales.

Sólo estará disponible la atención para "beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o de aquellos cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Asimismo, también podrán asistir a las entidades los beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) u otro ente administrador de pagos.

La atención será durante la jornada habitual de cada entidad financiera según la jurisdicción en la que se encuentra, dado que en algunas provincias los bancos abren a las 7:00, en otras a las 8:00 y en otras a las 10:00.