En una entrevista exclusiva con Gustavo Mura en "El ojo de la tormenta" por RADIO LATINA (FM 101.1), Sergio Lew que es Doctor en ingeniería e investigador del instituto de ingeniería biomédica de la UBA habló sobre la creación del termómetro en tiempo real del COVID-19.

La Facultad de Ingeniería de la UBA desarrolló una aplicación para conocer en tiempo real la temperatura corporal de la población argentina, a partir de la carga voluntaria de datos. "Es un método con un termómetro común que se sube de manera anónima pero geolocalizada, para crear un mapa de temperatura de todo el país", afirma Lew.

La facultad de ingeniería ha diseñado el termómetro COVID-19.

La fiebre es un buen predictor de la aparición de focos de infección por Covid-19, como se demostró en los casos de ciudades de Estados Unidos. Desde el Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Buenos Aires se brindarán los datos recolectados a instituciones que colaboren con la elaboración de modelos matemáticos dinámicos que ayuden a minimizar los efectos de contagio en distintas regiones del país.

El ingeniero destacó que: "Esto permite realizar test más específicos en áreas con temperatura del país" y que van por el desarrollo de la app para los celulares. El link para acceder en la web anónimamente es https://iibm.e-mips.com.ar/