Hugo Orlando Gatti habló por primera vez desde que se enteró que contrajo el coronavirus en medio de su internación en España.

“Hacen falta estas cosas para darte cuenta que no eres imbatible", dijo el Loco en diálogo con el programa español El Chiringuito.

"Estoy contento por todo el cariño que estoy recibiendo de la familia del Chiringuito”, agregó desde la clínica donde aguarda por su recuperación, y cargó de emoción a los televidentes españoles con una frase que permanecerá grabada por mucho tiempo: “Siempre hay que tener esperanza. Hay que luchar por la vida, porque no hay nada más bonito”.

“No tuve miedo. El día que me vaya, el Dios del cielo me va a decir hoy te toca Loco”, continuó Gatti; y reveló: “Esto para mí es como un sueño. Y como todo sueño tiene que terminar y comenzar uno nuevo”.

Durante la charla, Gatti continuó dando detalles sobre cómo fueron los días posteriores luego de enterarse que había sido infectado por el virus COVID-19. “Cuando me dijeron que me tenían que ingresar, yo decía ustedes están locos. A mí me gusta vivir. Uno tiene que luchar por eso, por la vida”, aseguró entre risas.

Y concluyó con el recuerdo que le generó la rivalidad con Diego Maradona, cuando Pelusa estaba en Argentinos y él en Boca: “Fuimos rivales, pero él siempre me ha querido mucho”.