Coronavirus en el mundo, REUTERS.

Hasta la fecha se detectan más de un millón de infectados, con 58.243 fallecimientos y 225.335 recuperados. Como fue el día a día desde que el virus que se originó en la provincia China de Wuhan llega a la Argentina.

Crónica detallada de la expansión del COVID-19 a nivel mundial:

31/12 La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta los primeros casos de neumonia en Wuhan (China).

Wuhan, China, REUTERS.

Noticias relacionadas

01/01 China cierra un mercado de animales salvajes y mariscos donde detectan que podría ser el origen de la infección detectada.

07/01 Confirman la presencia del virus en China y lo llaman "coronavirus".

11/01 La comisión nacional de salud de Wuham anuncia 41 personas infectadas y la primera muerte.

13/01 Se registra el primer contagio en Tailandia de un hombre que provenía de Wuhan.

16/01 El virus llega a Japón de un hombre que había viajado a China.

17/01 China confirma la segunda muerte por coronavirus y EE. UU. implementa controles en los aeropuertos.

20/01 China registra 139 personas infectadas y su muerte número 3.

21/01 El Virus llega a Australia y Estados Unidos.

22/01 Wuhan tiene 17 muertes y 547 contagiados. Anuncian el cierre de los aeropuertos a lo largo del territorio chino.

23/01 La OMS anuncia que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública; Mientras que en China se aisla a 11 millones de personas.

24/01 El virus llega a Europa.Francia registra el primer caso mientras que en China se construye en tiempo récord de 10 días un hospital para los afectados.

25/01 Más de 1.000 infectados en el mundo y 41 muertos. 24 horas después los infectados llegan a 2.700 y los muertos a 80. Más que el doble registrado el día anterior.

26/01 México registra el primer caso.

30/01 EE. UU. confirma el primer individuo con coronavirus de Wuhan transmitido de persona a persona. Más de 20 países por fuera de China ya registran casos del virus. La OMS declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública.

31/01 Donald Trump le niega la entrada a Estados Unidos a todos los extranjeros que viajaron a China en los últimos 10 días.

Trump anuncia medidas para frenar el coronacirus, REUTERS.

01/02 Aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España.

02/02 Anuncian la primera muerte por fuera de China por coronavirus.

04/02 El ministro japonés anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess tienen casos confirmados de coronavirus y el barco queda en cuarentena.

07/02 El médico que había alertado en Diciembre de 2019 en Wuhan que era un virus similar al SARS y fue silenciado, muere por el coronavirus. La cifra global ya supera las 500 víctimas mortales.

10/02 El coronavirus llega a las 1.000 víctimas en todo el mundo y supera a la epidemia del SARS en el 2002 y 2003.

11/02 La OMS le da nombre al coronavirus y pasa a llamarse COVID-19.

48 hs. más tarde muere la primera persona en Europa por el virus. Egipto registra el primer caso en el continente africano.

La OMS nombra al virus como COVID19, REUTERS.

13/02 Se registran más de 1.500 muertos a nivel global.

19/02 Irán anuncia dos casos de coronavirus y horas más tarde confirma la muerte de ambos.

21/02 Se registra un aumento exponencial de los casos de infectados en Corea del Sur (superando los 200) y vinculan el contagio a una secta religiosa llamada Shincheonji.

23/02 Italia confirma su primera víctima y dos días después los infectados pasan de 5 a 150. Cierran las escuelas Los eventos públicos y deportivos se cancelan.

Italia comienza con sus controles en los aeropuertos, REUTERS.

26/02 Llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo.

29/02 El número global de infectados llega a 87.000. Estados Unidos registra su primera muerte.

02/03 Las víctimas fatales superan los 3.000 y los contagiados alcanzan los 90.000 pero en Wuhan empiezan a disminuir los casos y cierran uno de los hospitales provisorios que habían abierto para tratar el brote.

03/03 Argentina y Chile confirma el primer caso de coronavirus en el país. España anuncia su primera muerte. La OMS sube la mortalidad del virus del 2% al 3,4%.

Your browser does not support the video element.

07/03 Un hombre que había estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina.

El número global de muertes es de 3.500.

09/03 El ministro italiano Conte impone un bloqueo total al país cuando los infectados ascienden a los 9.000 y las muertes llegan a 463.

10/03 El presidente chino Jin Jin Ping visita Wuhan por primera vez como símbolo de recuperación del brote en la ciudad.

11/03 La OMS define al COVID-19 como una pandemia.

12/03 Tom Hanks y su mujer confirman que están contagiados de coronavirus. Alberto Fernández, presidente de Argentina da su primera cadena nacional donde decreta el aislamiento obligatorio para casos específicos y la suspensión de vuelos de zonas afectadas.

Tom Hanks y su esposa se declaran en cuarentena por padecer coronavirus.

13/03 El número de muertos alcanza los 4.700.

14/03 Trump declara una emergencia nacional y declara una ayuda de 50 mil millones de dólares.

15/03 Argentina tiene 56 casos confirmados y 2 muertes decreta el cierre de fronteras y la suspensión de clases en todos sus niveles. Italia suma 368 muertes en un solo día y eleva el número de muertos a 1809 siendo el segundo país después de China, con más fallecidos.

16/03 El número de muertos global supera los 6.500.

17/03 Se suspende el fútbol argentino, la Copa América y la Eurocopa. Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España registra más de 2.000 personas contagiadas y registra más de 150 muertos en tan solo 24 horas. Brasil suma su primera víctima mortal.

Francia declara cuarentena obligatoria y cierra sus principales atracciones.

18/03 Argentina tiene 79 contagiados, anuncia medidas económicas para ayudar a las industrias perjudicadas. EE.UU. inyecta 800.000 millones de dólares para salvar los mercados.

Los especialistas anuncian que el distanciamiento social podría ser necesario por más de un año. China anuncia que tiene los primeros resultados positivos de una vacuna contra el coronavirus.

19/03 Italia rompe el récord mundial de víctimas en 24 hs. con 475 muertos. Brasil se posiciona como el país latinoamericano con más muertes. Estados Unidos cierra sus fronteras con Canadá. Alemania declara una crisis socioeconómica comparable a la segunda guerra mundial.

Argentina declara la cuarentena general obligatoria.

Brasil toma la delantera en el país latinoamericano con más muertes.

21/03 En Argentina ya son 4 los muertos y más de 200 contagios. 03/04 El mundo ya superó los 300.000 contagiados y las 13.000 muertes. Los recuperados ya son más de 93.000.