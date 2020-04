Coronavirus en Francia: reutilizan máscaras de buceo en respiradores

Ante la sobrecarga de enfermos de coronavirus que necesitan respiración asistida en Francia, el personal médico transforma máscaras de buceo para aliviar los pulmones de los pacientes.

Estas máscaras se usan para "pacientes que tienen problemas respiratorios graves. El objetivo es evitar tener que intubar la tráquea del paciente y colocarles un respirador", explicaron.

Fue él quien diseñó una válvula hecha a medida que se ajusta a la parte superior de las máscaras que cubren toda la cara. La válvula conecta la máscara con las máquinas que suministran al paciente aire a presión.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Gracias a este sistema, evitamos el colapso de los alveolos pulmonares, unas cavidades ubicadas en los pulmones y que permiten suministrar oxígeno en el cuerpo y espirar el dióxido de carbono. La neumonía provocada por el COVID-19 inflama la membrana pulmonar y llena los alveolos de líquido.

En los casos más graves hay que intubar a los pacientes para suministrarles oxígeno y colocarles un respirador (ventilación mecánica) en cuidados intensivos.

Las máscaras de buceo podrían ser una solución temporal para pacientes que necesitan cuidados intensivos cuando no hay camas ni respiradores disponibles.