Reporte de Ministerio de Salud.

Un hombre de 65 años residente de Tucumán; dos hombres de 87 y 72 de Buenos Aires, uno de ellos de la localidad de Campana; y una mujer de 53, del partido de San Miguel, se convirtieron ayer en nuevas víctimas fatales del Covid- 19, por lo que la cifra de muertos en el país alcanza los 42, mientras que se confirmaron otros 88 casos positivos, y el número de infectados por el virus asciende a 1.353.

En un nuevo reporte del Ministerio de Salud, se refirieron al colapso en los bancos por cobro de jubilaciones y AUH.

Your browser does not support the video element.

"La situación de ayer merece una reflexión y merece ser puesto en palabras. El presidente lo calificó como inadmisible y se deben tomar recaudos", comentó Vizzotti.

Noticias relacionadas

"Nuestra situación no es la misma que la de otros países. La circulación viral de Argentina no es la misma que la de otros países. Lo de ayer no significa que se rompió la cuarentena, el rol que tienen los medios es generar información positiva para que no vuelva a ocurrir", expresó.

"Queremos transmitir las medidas que se pueden implementar desde lo individual en caso de los trámites que se deben realizar", aseveró.

MAPA INTERACTIVO CON AVANCE DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO: