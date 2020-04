Colas de cobro en bancos.

A diferencia de la jornada de ayer, los jubilados esperan este sábado la apertura de los bancos, sentados en sillas, en filas dispuestas con las debidas distancias a causa de la pandemia, mientras las fuerzas de seguridad les ofrecen café u otras bebidas calientes para sobrellevar una mañana que amaneció fresca.





Luego de las largas filas de jubilados ayer en bancos de todo el país, que provocaron en algunos casos la ruptura de la cuarentena por el coronavirus Covid-19 , esta mañana el nuevo cronograma de cobro dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hizo que menos personas concurrieran a las entidades bancarias.

Las sucursales atenderán a partir de este sábado exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla, según en número final del Documento Nacional de Identidad (DNI), que hoy corresponde al 0 y 1.

Según se pudo observar por diferentes medios, la policía ordenó a las personas desde temprano en distintas filas, una para el cajero automático y otra para los jubilados y pensionados, todos con la debida distancia de dos metros.





Algunos municipios y entidades bancarias dispusieron ordenar a las personas a través de sillas dispuestas con el distanciamiento necesario, incluso en algunas localidades del conurbano se cortaron las calles para ese fin.