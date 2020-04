La pareja felíz en su gran día. Instagram.

A primer golpe de vista, si nos atenemos solo por lo que se ve y se reproduce mediáticamente, pareciera que tienen poco y nada en común. O tendrían... Ella es pura explosión, extrovertida, desborda de energía y su labor en los medios la hicieron ser siempre una fuente de consulta. No le teme al qué dirán a la hora de escupir sus opiniones. Él, en cambio, es mucho más reservado, discreto. Evita los conflictos y prefiere estar lo más lejos de las cámaras posible. No quiere saber nada con la exposición y si aparece, su rostro denota que lo padece.

Pese a esto, de que parecen tan diferentes (bien podría aplicarse eso de que los polos apuestos se atraen) Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini supieron, puertas adentro, encontrar varios puntos en común. En silencio y lejos de los escándalos amorosos, se transformaron en una de las parejas por excelencia. Un espejo para mirarse, sin dudas.

Y están en plena celebración aniversario de su casamiento.

Noticias relacionadas

El romance empezó, de manera insipiente, casi jugando a las escondidas, en 1994, cuando hicieron la novela Déjate querer. Ella se estaba separando del actor venezolano Fernando Carrillo y Sabatini le devolvió a su corazón esas ganas de palpitar por amor. “La novela ya terminaba, faltaban pocos capítulos, y yo digo: ‘Hay Dios mío, ¡ese tipo!’. Toda la novela yo lo miraba, pero nunca pasó nada porque yo estaba terminado una relación y él también tenía sus cositas. Más allá de que mí relación estaba muerta, faltaba enterrarla. ¿Viste cuándo velas a un muerto?”, contó la artista hace dos años.

Allí se estaba gestando un romance como hay pocos en el medio. Apenas estaba empezando a germinar. Pero, como contó ella, la telenovela estaba llegando a su fin y para colmo no compartían escenas, porque lo había que dar el gran paso para que los sentimientos no quedaran truncos. “Al final de un día me lo cruzo en un pasillo con mi amiga, Alejandra Gabilanes, y entonces le digo: ‘¡Ay, qué bello eres!’, y mi amiga agregó: ‘Ella te quiere dar un beso’, ‘Bueno, yo también’, dijo él…y bueno, me dio un beso. Después cada uno arregló su situación y de ahí, pa’ adelante. Desde el primer día dije que quería tener hijos con ese hombre”, confesó.

Con la relación a flor de piel, en 1998, fueron al altar vestidos de novios y sellaron frente a los ojos de Dios este amor incondicional. Los recuerdos de aquel día están presentes en la familia. En Instagram, ella publicó una serie de fotos...el recuerdo de Osvaldo Sabatini, padre de su pareja y de Gabriela Sabatini, fallecido hace cuatro años, está latente.

La venezolana, radiante. Instagram.

Fruto de este amor, llegaron a este mundo dos hijas; Oriana y Tiziana. Con ellas, el sueño de Fulop se dio por cumplido. Nunca un cortocircuito mayor, salvo ese que en alguna oportunidad Sabatini contó, la vez que tuvieron una pequeña crisis cuando Ori tenía un año, pero que no duró mucho.

En estos momentos, la pareja está cumpliendo 22 años de casados y la actriz y conductora lo recordó con un sentido mensaje en sus redes sociales. “Hoy, 22 años de casados amor @ovasabatini. Elegí amarte, que fueras la persona que llenes mis días de alegría, que me comas a besos, te elegí para que me dieras todos los abrazos. Te elegí para que fueras mi locura y mi cordura. Hoy, después de 26 años estando a tu lado, te sigo eligiendo. Te amor, amor de mi vida. Gracias por haberte cruzado en mi camino y amarme como me amas”.

Catherine junto a su suegro. Instagram.

La publicación, que cosechó más de 120 mil aprobaciones en cuestión de horas, inmediatamente, se llenó de comentarios haciendo alusión a lo que trasmiten como pareja: “Qué buen ejemplo de pareja que son”, “Son la pareja más bella de la Argentina. Dios bendiga su unión, hoy y siempre” y “Qué sigan así por muchos años más”, fueron algunas de las palabras que los fanáticos les regalaron.

Gabriela Sabatini en la fiesta. Instagram.