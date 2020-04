Reporte de Ministerio de Salud.

El ministerio de Salud confirmó una nueva muerte por coronavirus, un hombre de 89 años residente en la ciudad de Buenos Aires, con lo que llega a 44 el total de fallecidos en el país por esta causa.

En el reporte diario que ofrecen las autoridades sanitarias se precisó que "el total de casos confirmados en Argentina es de 1.451, de los cuales 674 (46.4%) son importados, 490 (33.7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 119 (8,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica".

Your browser does not support the video element.

"Falta menos, no hay que aflojar", dijo la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien destacó la "buena noticia" del total de altas, que es de 280.

Noticias relacionadas

"Ayer aprendimos una lección, aprendimos que nos podemos organizar al ingresar a diferentes actividades relevantes. Vamos a seguir preparando la salida de cada actividad con una mirada sanitaria, hay que volver a reconocer la importancia del trabajo organizado y cómo la sociedad ayudaba para organizar esta actividad", comentó.

"Seguirán surgiendo desafíos que deberán ser organizados. Es importante recalcar la importancia de estar en casa y si hay que realizar actividades, que sea el menor tiempo posible y siempre con cuidados", cerró.

AVANCE DE LA PANDEMIA EN ARGENTINA:

MAPA INTERACTIVO CON AVANCE DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO