Jair Bolsonaro, REUTERS

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, invitó a un ayuno religioso nacional para que el país supere la crisis provocada por la pandemia del coronavirus que ya deja más de 430 muertos y sobrepasa los 10.000 casos.

La convocatoria, anunciada por Bolsonaro desde el jueves, fue reforzada con un video divulgado en las redes sociales donde el mandatario y varios pastores invitan al pueblo brasileño a participar en la "mayor campaña de ayuno y oración vista en la historia de Brasil".

Os maiores líderes evangélicos do país, representando 70 milhões de brasileiros, atenderam ao pedido do pres. JAIR MESSIAS BOLSONARO, e convocam o Exército de Cristo para A MAIOR CAMPANHA DE JEJUM E ORAÇÃO JÁ VISTA NA HISTÓRIA DO BRASIL! #JejumPeloBrasil com @jairbolsonaro! pic.twitter.com/oNQvK87Ibw