Donald Trump, REUTERS

Donald Trump se situó en el centro de la polémica en plena crisis sanitaria en Estados Unidos a causa del brote pandémico del coronavirus Covid-19.

El presidente salió en rueda de prensa a recomendar el uso de barbijos o “cualquier objeto que cubra la cara” para aquellos que salgan a la calle, pero aseveró que él no seguiría la recomendación.

“Es voluntario, no es obligatorio hacerlo. No creo que yo lo vaya a hacer”, dijo el mandatario. Trump defendió durante semanas que el uso de mascarillas entre la población “no es útil”, pero según su versión, esto ha cambiado desde que las autoridades se dieron cuenta que el coronavirus se puede transmitir en personas asintomáticas.

Noticias relacionadas

Las dudas entre la población estadounidense son ahora mayores debido a que han estado recibiendo mensajes contradictorios de sus administraciones durante semanas. El país es ahora el principal foco del virus en el mundo, ya que registra el mayor número de contagiados y está en una fase de ascenso en la curva de contagios, a diferencia de Europa, donde los casos están ya estabilizados o incluso decrecen.

As the weekend approaches I ask that everyone take social distancing & wearing a mask/face covering seriously. #COVID19 is a virus that can spread to anyone - we can stop this together.