Juana Viale.

Desde antes de que la cuarentena fuera una medida obligatoria, Mirtha Legrand prefirió cuidar su salud y recluirse en su casa para evitar un posible contagio de coronavirus.

Pero a diferencia de otros casos, Mirtha no conduce sus programas La noche de Mirtha y Almorzando desde su casa. La reemplazante es su nieta Juana Viale. A pesar de estar más afianzada en su rol, en la noche de este sábado hizo un chiste que después adjudicó a los nervios.

“Hola, buenas noches a todos, gracias por acompañarme una noche más acá, mientras esté el coronavirus voy a estar yo, vamos a decidir quién se queda, o el corona o yo”, arrancó expresado la intérprete. Luego comenzó a nombrar quiénes se encargaron del vestuario, del maquillaje y de quiénes eran las joyas que tenía puestas.

“Quiero agradecer nuevamente a Javi Saiach que ni sé cómo hace honestamente, porque es ‘sale el programa, venite’; ‘bueno te mando (el vestido)’… Y así fue que me hizo este vestido hermoso. No sé describir las telas, pero es divina y tiene cola de sirena, que me encanta”, prosiguió Juanita. En ese instante, se le escapó una frase insólita.

“Las joyas de Jean Pierre, que son también hermosas… Éstas las uso desnuda en casa. ¡No, chiste! ¡Cualquiera!”, comentó entre risas y notablemente incómoda. Tras darse cuenta de que había dicho algo poco adecuado para el ciclo agregó entre risas: “Me olvido de que estoy en el programa de mi abuela a veces, perdón”.

Minutos más tarde, caminando hacia el escritorio, Viale argumentó: “Uno piensa que se relaja y ya está. Pero sigo nerviosa: es parte de este circo”.