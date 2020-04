Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud informó que el laboratorio Anlis Malbrán y la red de 106 equipos que realizan análisis de coronavirus en el país llevan realizados 10.709 test, lo que representa 236 test cada millón de habitantes.

En el reporte diario matutino que realizan las autoridades sanitarias, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, dijo además que el índice de positividad de las muestras es 16,29%.

“Destacar que hay 44% de casos con registro de viajes, las personas que regresen de otros países tienen que no presentar síntomas y tampoco circular en el país ya que deben realizar la cuarentena. Es importante poner en relevancia los cuidados para aquellas familias donde uno de los miembros tiene que salir”, manifestaron autoridades.

“Seguimos trabajando con todas las áreas y brindando consejos para seguir en casa en este aislamiento total y obligatorio para seguir minimizando la transmisión del virus en Argentina”, cerró Carla Vizzotti.

Cuatro varones, uno de 81 años (residente de la provincia de Buenos Aires), otro de 72 (también de Buenos Aires, de La Matanza, que falleció por una insuficiencia cardíaca y estaba internado desde el 30 de marzo y su deceso se dio en el Sanatorio Nuestra de la Merced de Martín Coronado), otro de 66 (en la provincia de Córdoba) y el restante de 60, murieron este domingo por coronavirus en Argentina, con lo que el total de fallecidos se elevó a 48, mientras que se registraron 103 nuevos casos y suman 1.554 desde el inicio de la pandemia en el país, en un contexto donde el presidente Alberto Fernández dijo que la prioridad para enfrentar a la enfermedad "fue la salud" y atender a los que "peor estaban".





El Ministerio de Salud informó sobre 103 nuevos casos, con lo que el total de infectados se elevó a 1.554, de los cuales 695 (44,7%) son importados, 536 (34,5%) contactos estrechos de casos confirmados, 148 (9,5%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

