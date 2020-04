El profesor en plena encrucijada de la temporada 4.

La Casa de Papel es una de las series más exitosas de Netflix que podés ver a través de Telecentro. Si bien no comenzó siendo una producción original de la plataforma líder en el mercado del streaming, la compañía decidió comprar los derechos del programa al ver lo que generó en el público la primera temporada. La cuarta entrega se estrenó el pasado viernes 3 de abril y ya cautivó al público. Sin embargo, ya se está hablando de la quinta y sus fans enloquecieron. Sí seguís leyendo: ¡Alerta spoilers de Temporada 4!.

Si bien aún no hay una confirmación oficial de que la historia continúe con una quinta temporada, su creador Álex Pina había dicho que tenía ganas que, de continuar, la serie “iba a tener una trama diferente” o quizá se trabaje en “un atraco de la banda pero de alcance internacional”.

No obstante, se han hecho conocidos algunos rumores acerca de los personajes que podrían seguir en esta posible última entrega. Uno de ellos es Tokio que, a pesar de haber sido secuestrada por Gandía, tuvo la posibilidad de escapar y salir ilesa. Raquel Murillo, alias Lisboa, también podría aparecer en la próxima temporada e incluso podría tener un papel más preponderante en el atraco mundial.

La casa de papel disponible en Netflix a través de TeleCentro.

Por último, será indispensable la presencia de El Profesor, interpretado por Álvaro Morte. Es este personaje el que orquesta cada plan y la serie no sería la misma sin su participación. Será quien lleve adelante el plan maestro como en las anteriores temporadas.

La situación de Nairobi y Berlín es exactamente la misma. Ambos podrían volver a modo de flashbacks tras su muerte.

