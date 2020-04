La participación de Mirtha en el programa especial "Unidos por Argentina".





Mirtha Legrand fue parte del programa especial Unidos por Argentina, emitido en simultáneo por los seis canales de aire este domingo por iniciativa de la primera dama, Fabiola Yáñez.

La conductora, que está realizando la cuarentena obligatoria en su hogar, debido a ser parte del grupo de riesgo por su edad, señaló que “está muy preocupada” por la situación generada por el coronavirus, aunque resaltó que está sorprendida por el alto acatamiento social de la cuarentena.

“Encantada de hablar con vos", señaló Mirtha en diálogo con Mariana Fabbiani, en una entrevista telefónica. Y agregó: “Es muy difícil lo que están haciendo, es muy complicado”. “¿Con quién estás en tu casa?”, le consultó Mariana. "Estoy con Elvira, que es mi asistente, hablo por teléfono todo el día, whatsappeo, leo los diarios, leo algún libro, camino por la casa, hago un poco de gimnasia, arreglo papeles...”, contestó Mirtha.

“¿Cuántas vueltas le das a la casa?", peguntó Fabbiani interesada en conocer un poco más la intimidad de la conductora. “Voy y vengo”, señaló Legrand, y agregó que “en la mesa de luz me encuentro con papeles que ni imaginé que me iba a encontrar, con fotografías... en fin, lo que hace todo el mundo”, sintetizó.

Mirtha se mostró un poco angustiada por la situación vivida por el coronavirus en el mundo: "Muy preocupada con todo esto que está pasando, te digo la verdad, soy una mujer grande, nunca pensé en vivir una situación como esta... mundial, la humanidad entera está enferma, es terrible”.

“Admito que el aislamiento es una cosa espantosa, a mí de pronto me atacan unas ganas terribles de salir... yo no soy muy salidora, pero me dan ganas de salir a la calle, porque de pronto te sentís presa”, sostuvo Mirtha señalando la angustia que le genera la situación, aunque resaltó la responsabilidad de la sociedad al realizar el aislamiento requerido por el gobierno nacional: “Estoy sorprendida del grado de acatamiento que han tenido los argentinos, en cuanto al aislamiento. Doy fe, los edificios... las ventanas cerradas, menos a las nueve que salimos todos a aplaudir. Pero realmente cómo han aceptado esta sugerencia del gobierno”.

“Es importante que lo recalquemos que es tan importante que nos quedemos en casa”, agregó Mariana. A lo que Legrand añadió: “No salgan, es la única oportunidad que tenemos hasta que salga la vacuna, y yo estaba pensando con tantos premios Nobel de Bioquímica que estarán trabajando en esto... porque es la único que puede salvar al mundo”.

“La Cruz Roja Argentina es una garantía, mucha gente rememora la época de Malvinas que se hizo una colecta enorme y nuca supimos que destino tuvo. Esto no es lo mismo, aquí está la Cruz Roja Argentina que es una garantía de todo”, añadió Mirtha para llevar tranquilidad a los televidentes por la plata que se recauda durante el programa.

Asimismo, Mirtha hizo un pedido a sus seguidores, para ayudar entre todos en el tiempo que queda para llevar adelante la cuarentena: “Los católicos recemos, y los que no lo son también. Y tener calma, tranquilidad, distraer la mente porque la van ocupando pensamientos muy oscuros... escuchar música y conectarse con sus seres queridos. Yo todos los días me conecto con mis nietos, con Juana, con Nacho, con Rocco, con mis bisnietos Ámbar, con Silvestre, con Alí, con mi hermana Goldie... nos hablamos a las dos o tres de la mañana con Goldie porque yo soy nochera. Y sobre todo con Marcela Tinayre, mi hija".