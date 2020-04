El Dr. Santa María dio consejos de cómo armar una protección para evitar el coronavirus.

El Dr. Claudio Santa María en vivo en "Mañanas Informadas" por Canal 26, explicó los pasos a seguir para confeccionar una mascarilla y un barbijo protector en nuestros propios hogares.

Con tan solo una botella de agua y un jean en desuso pueden confeccionarse ambos elementos sin tener que recurrir a la farmacia para comprarlo y pagarlo a un precio que no es el adecuado y establecido por el gobierno.

Your browser does not support the video element.

"Todos tenemos la necesidad de usar barbijos o máscaras faciales para protegernos, sobretodo aquellos profesionales de la salud que están expuestos", aclaró el Dr. Santa María.

En cuanto a la pregunta de ¿Qué barbijos son los recomendados?, el doctor reveló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no aconsejó la utilización de los mismos por un posible desabastecimiento mundial en cuanto a ello y que los médicos queden sin protección porque todos irían a comprar el suyo.

Your browser does not support the video element.

"Podemos realizar la máscara con una botella de plástico, desde nuestros propios hogares. El virus no puede ingresar por la piel con esta protección. Todas las personas de atención al público debería usar este tipo de mascarillas", reveló el doctor.

Your browser does not support the video element.

En relación a la desinfección de la máscara, recomienda: "Para limpiarla, se utiliza una solución que por litro de agua se le agregue dos cucharadas de lavandina. La lavandina o el alcohol al 70% mata al virus y otras bacterias", revela el médico.

Your browser does not support the video element.

Aquí la aplicación del barbijo casero para realizarlo y salir protegido.