Coronavirus, cuatro condiciones preexistentes que dificultan el tratamiento de COVID-19

Mientras la pandemia de Coronavirus se expande a través del mundo y se ha cobrado ya la muerte de más de 74.000 personas y hay más de 1.200.000 infectados, los médicos brindan información en torno a los cuidados y a los detalles que hay que saber sobre el tratamiento de COVID-19.

El CDC (Centers for Disease Control and Prevention) informa que las personas con afecciones crónicas pueden estar en mayor riesgo de enfermarse con el virus.

VIDEO REUTERS

Estas son las cuatro condiciones preexistentes que dificultan el tratamiento de COVID-19:

1-ENFERMEDAD DEL CORAZÓN: los efectos del virus pueden debilitar un corazón ya tenso.

2-ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA: COVID-19 puede causar neumonía. Aquellos con problemas respiratorios deben cuidarse mucho.

3-DIABETES: aquellos que la padecen tienen sistemas inmunes comprometidos, dificulta la lucha contra el virus.

4-DEPRESIÓN: el distanciamiento social y la cuarentena pueden ser difíciles para las personas con depresión y ansiedad.