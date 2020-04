Por Rosa Curcho*

La videollamada puede ser sin cámara. El paciente puede elegir la opción más cómoda. Sólo necesitas: un teléfono móvil, compu, conexión a Internet.

En tiempo de cuarentena, recibimos pacientes con Ansiedad: taquicardia, agobio, sensación de perder el control ante algunas situaciones, bloqueo. Estados depresivos: apatía, ánimo bajo, tristeza constante o falta de interés por el futuro.TOC: ideas repetitivas, intrusivas que nos generan ansiedad y miedo, y que tratamos de controlar realizando rituales, comprobaciones o pensamientos que no podemos evitar.

Es lógico sentir este “subibaja emocional”, ansiedad, tristeza, alegría, incertidumbre, angustia, sentirnos inquietos.

En estos días recibí consulta de familias que se encuentran en cuarentena en la misma casa y personas que están pasando su cuarentena en soledad. Muchas veces te llaman simplemente porque necesitan hablar con alguien fuera de su círculo de amigos y familiares. Hoy es una gran herramienta para acompañar a nuestros pacientes, un paciente me dijo “vengo bien con el tratamiento, no me sueltes la mano” otra “Me saqué el pijama y me ba;e para tener la sesión con vos”.

También es una gran oportunidad para hacer terapia de pareja, la cuarentena obliga a quienes conviven a conocerse de otro modo. El exterior como una distancia ya no es una posibilidad. A causa de la epidemia, muchas parejas han estado juntas en sus casas, lo que saca a la superficie conflictos que permanecían escondidos.

Con mis pacientes pequeños hemos terminado la sesión cantado canciones y bailando cada uno desde su casa y con los adolescentes jugamos EMPATIZATE, un juego de cartas que habla de igualdad de género, empatía, abuso de sustancias, discriminación. Crucigrama de emociones.

El ser humano es un ser social, necesita de otros para sobrevivir desde su nacimiento y una de sus condiciones fundamentales es vivir en sociedad. Hacer frente al aislamiento junto a otros hace al sostén emocional y afectivo. La salud mental es importante!!!

*Lic. Rosa María Curcho

Licenciada en Psicología en Psicológo Clínico en Consultorio Particular y Online. Lic. En Publicidad y Relaciones Públicas. Docente Universitaria

M.N. 62582 M.P.84615

