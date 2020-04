Comité de crisis. NA.

Quedan todavía muchos detalles por definir sobre el levantamiento gradual de la cuarentena, probablemente desde el lunes 13. Pero recién este martes 7 de abril, desde las 11, los integrantes del comité de crisis se reúnen para adoptar las decisiones que permitirán la reanudación parcial y progresiva de las actividades. Para eso deliberarán funcionarios del Gobierno, empresarios de la UIA y sindicalistas de la CGT, más expertos de la comunidad científica que están asesorando el presidente Alberto Fernández.

Ya hay algunas precisiones sobre el tema. Si se confirma que el día más importante será el lunes posterior a la Semana Santa, no habrá clases en los colegios el nivel inicial, primario y secundario, mientras que la Universidad de Buenos Aires (UBA) ya anunció que comenzará el ciclo lectivo en junio.

Se mantendrá el aislamiento para los grupos de riesgo (mayores de 65 y con enfermedades preexistentes).

El transporte público circulará con la cantidad de colectivos y formaciones de trenes habituales, en todos los casos sólo con pasajeros sentados y con distancia entre quienes viajen, pero se buscará un escalonamiento de los turnos laborales para evitar que haya horas pico con aglomeraciones. Los vuelos, en cambio, mantendrán sus actuales restricciones.

Los bancos volverían a abrir, aunque con nuevas prevenciones de seguridad e instrumentación de turnos de atención para evitar que se acumulen los clientes en las sucursales.

Seguirán prohibidos los espectáculos o eventos masivos y por el momento tampoco habrá funciones de cine, teatro o música.

Podría liberarse la apertura en horarios reducidos de los comercios de barrio de rubros que no sean de primera necesidad. Lo mismo sucedería con las tareas de trabajadores independientes como manicuras, jardineros y paseadores de perros, entre otros.

El resto todavía está en plena discusión. Por ejemplo, qué actividades retomarán parcialmente su ritmo. Se sabe que habrá luz verde para la obra pública y también para la privada, ya con los corralones de materiales abiertos después de las últimas excepciones dispuestas en el aislamiento. Otro sector que reanudará sus tareas son el de las automotrices, que, de todas formas, trabajarán en un solo turno por día. El secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, anticipó a Infobae que ya se están preparando con médicos del sindicato y de las empresas para diseñar nuevos protocolos de seguridad, por lo que recién podrían poner en marcha las terminales el lunes 20 y sólo en tres de ellas (Volkswagen, Toyota y Mercedes Benz), ya que Ford y General Motors licenciaron a todo su personal hasta el 2 de mayo.

Reuniones por Coronavirus. NA.

Alberto Fernández fue contundente en las últimas horas: “No vamos a terminar la cuarentena, lo que tenemos que ver es qué tipo de actividades vamos a flexibilizar”, dijo anoche."Hicimos un enorme esfuerzo y no podemos perderlo, estamos sintiendo que estamos un poco mejor, pero tenemos que ir con cuidado", agregó.

Sobre el regreso a clases, el primer mandatario declaró que “seguro no van a volver”. En ese sentido explicó que “hay que cuidar que el transporte público no se llene de gente porque el canal ideal de contagio. Hay que hacer que el tránsito de personas en la calle y en transportes sea mínimo, si no el riesgo es muy grande”, justificó.

“Tenemos que tratar de recuperar nuestras vidas poco a poco, la actividad económica tuvo un enorme costo por todo esto, eso es cierto, pero lo que hay que ver es qué queremos privilegiar, si que la economía empiece a moverse o que la gente no se infecte. Yo elijo cuidar a los argentinos y que no se enfermen”, insistió Alberto Fernández, quien destacó que “el mundo mira con atención lo que la Argentina ha hecho y algunos nos ponen como modelo de lo que debió haberse hecho en el resto del mundo”.

Por su parte, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, anticipó: “No creo que abramos la puerta y salgamos todos juntos. Va a ser algo de forma paulatina. Lo que va a pasar es una liberación muy por etapas de esta cuarentena”. Agregó que “todas las empresas que empiecen a trabajar deberán tener un protocolo muy cuidado de cómo van a ser las relaciones dentro de las fábricas, las distancias, la higienización de los trabajadores. Hay que evitar los cuellos de botella. Habrá recomendaciones que se van a tener que cumplir”.

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, está en la misma sintonía que el Presidente y que la central empresaria: “El día 13 no va a haber una apertura total. Hay que empezar a abrir determinadas actividades, siempre sosteniendo el criterio de prevención. La idea es coordinar empresarios, CGT y Estado para encontrar mecanismos que permita a los compañeros volver a su trabajo”.