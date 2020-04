Vicky Xipolitakis fue censurada en Tik Tok.

Vicky Xipolitakis es una de las famosas que se iniciaron en las redes de Tik Tok. Pero en las últimas horas, "La Griega" subió un video a la popular aplicación y terminó censurada por la comunidad.

En esta ocasión, la mediática se sumo a la coreografía que propone el tema Tra Tra de Nfasis. Para eso, se grabó en su inmenso vestidor, luciendo unas medias de red negras, sin ropa interior, pero con una camisa larga blanca que tapaba sus partes.

En el video, Vicky realizó sensuales movimientos al ritmo de la música, pero cuando el tema rezó "Ponteme de espaldas", la madre de Salvador Uriel se puso a perrear y a mostrar un poco más de su piel frente a la cámara de su celular.

Vicky enojada por la censura de Tik Tok.

Noticias relacionadas

"Sábado y tú cuerpo lo sabe..... #TikTokiando! #QuedateEnCasa", escribió "La Griega" en la publicación que compartió también en su cuenta de Instagram. Sin embargo, horas después Tik Tok sorprendió a Vicky censurando su clip por no cumplir con las normas de la comunidad.

"Woow, mi primer video en Tik Tok y ya fui censurada. Todo un éxito ja", ironizó en sus historias mostrando con capturas lo que había pasado.