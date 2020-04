Francia realiza operativos en los hogares para detectar coronavirus.

El número de fallecidos por infecciones por coronavirus en hospitales y residencias de ancianos aumentó en un 10 por ciento en Francia. Los últimos datos oficiales cifran en ochocientos treinta y tres los fallecidos en un periodo menor a las 24 horas.

El ministro de Sanidad, Olivier Véran explico las medidas de contención: "Una amplia operación para hacer pruebas a las personas más vulnerables en esa situación".

La medida de atención priorizará a los ancianos, a las personas discapacitadas más frágiles y a los profesionales que los ayudan tanto en los hospitales como también a domicilio. El principio es el siguiente: evaluar a todos los residentes y al personal a partir del primer caso confirmado de coronavirus en un edificio.

En París se ha iniciado este lunes el sistema de citas para tests que se extenderá por toda Francia. Treinta citas para empezar para trabajadores sanitarios, el personal de primera línea de riesgo. Seguirán pacientes con síntomas, mujeres embarazadas y mayores de setenta años.

Gentileza de Euronews.

Con el país confinado hasta el 15 de abril para frenar la propagación del coronavirus cada persona deberá llevar un certificado en papel en la calle, que justifique la salida. Este lunes, el gobierno francés emitió un certificado digital para usar en teléfonos móviles.