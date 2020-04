Recesión en los mercados mundiales, REUTERS.

Andrés Manuel López Obrador, promete crear dos millones de empleos en 9 meses para combatir la crisis del coronavirus. El presidente de México se mostró optimista con su plan de reactivación económica que se basa en la inversión pública, el empleo y la austeridad.

Las medidas de su gobierno incluyen planes de infraestructura y programas de apoyo económico para millones de familias de bajos recursos. Además de 800.000 créditos a pequeños negocios. Pese a la depreciación del peso -que ha caído más de un 20 %-, aseguró que está haciendo "lo imposible" para controlar la deuda pública.

"Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá en pie", declaraba este domingo López Obrador. La crisis económica por el Covid-19 hace resurgir la idea del ingreso básico universal de emergencia para los más vulnerables y los numerosos trabajadores del sector informal.

Noticias relacionadas

"Los trabajadores tratan de tener cuidado en no gastar sus pesitos, dice una pescadera de Punta del Este. No se puede gastar la plata porque no sabemos si esto va a durar 15 días", un mes, dos o cuatro meses.

La Organización para las Naciones Unidas predice una profunda recesión en América Latina, se trata según Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la CEPAL de la mayor caída en el crecimiento que ha tenido la región: "Hoy en día los países tienen que pensar en política de largo plazo, porque el nuevo escenario en tiempos del Covid-19 va a requerir acciones distintas, innovadoras, heterodoxas", explica Bárcena Ibarra. Un panorama nada alentador al que se le añaden las pérdidas drásticas de los principales mercados bursátiles y la caída de varias divisas frente al dólar.

Entre las medidas que podrían implementarse de forma inmediata están la prohibición total de cortar el suministro de servicios públicos, como pueden ser el agua y la electricidad, la suspensión del pago de las deudas y también la prohibición de los desahucios masivos de las personas que no pueden pagar el alquiler. Veronica Mamani, comerciante asegura que la crisis que están pasando es tremenda.

Un ingreso básico universal sería eficaz en esta situación de emergencia al poner en el bolsillo de todas las personas un ingreso mínimo que permita, por lo menos, sobrevivir.

Your browser does not support the video element.

Gentileza de Euronews.

En Soacha, es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia, que colinda con el del distrito Capital de Bogotá, los vecinos en cuarentena ponen un paño rojo en señal de socorro: "Estos trapitos rojos significan que habemos gente que necesitamos que nos ayude el gobierno económicamente, porque hay muchas personas que se han quedado desempleadas debido al Covid-19 que estamos pasando."