Lady Gaga en su hogar, organizando un concierto virtual junto a la OMS.

Leyendas de la música como Elton John, Paul McCartney y Stevie Wonder participarán la próxima semana en el concierto solidario virtual One World: Together At Home (Un Mundo: Juntos en Casa) para homenajear la lucha contra la pandemia de COVID-19, según anunció Lady Gaga, participante y promotora durante una videoconferencia con el director de la Organización Mundial de la Salud.

Preocupada desde el inicio de la crisis, Lady Gaga, quien pospuso el lanzamiento de su esperado álbum Chromatica al considerar que "no es el momento", ha estado trabajando de manera privada para incentivar a colegas, famosos y empresarios de crear un fondo común de donaciones para enfrentar la pandemia que tiene en vilo al mundo. "Les pedimos que dejen sus billeteras de lado y simplemente disfruten del show que tanto merecen".

Este lunes, la artista presentó esta iniciativa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras anunciar que ha colaborado, junto a líderes de grandes empresas y compañías electrónicas, en la recaudación de 35 millones de dólares (casi 33 millones de euros) para ayudar a ese organismo a financiar la investigación de tratamientos y vacunas contra el coronavirus.

“Queremos celebrar el espíritu de unidad global que se ha despertado en este momento tan difícil”, comentó Gaga. “Estamos muy agradecidos a todos los profesionales sanitarios de todo el mundo que están en primera línea en la lucha contra la pandemia, que es una catástrofe. La investigación es muy importante para acabar con la epidemia y prevenir futuros brotes”, explicó, insistiendo en que nadie tendrá que pagar nada por ver este espectáculo. “Esta vez les pedimos que dejen sus billeteras de lado y simplemente disfruten del show que tanto merecen”, concluyó.

En el concierto, que rendirá tributo a los trabajadores de la salud alrededor del mundo que lideran los esfuerzos para combatir la pandemia, también estarán Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Chris Martin, John Legend, Keith Urban, Lizzo, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Billie Eilish and Finneas, Idris Elba, Maluma, el pianista chino Lang Lang y otras estrellas no ligadas a la escena musical, como el exfutbolista David Beckham, Kerry Washington, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, según explicaron la cantante estadounidense y el filántropo australiano, cofundador y CEO de Global Citizen, Hugh Evans, otro de los promotores de la iniciativa.

Podrá verse online en distintas plataformas globales como Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, iHeartRadio, Instagram, Tencen, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Verizon Media, Yahoo, y YouTube.