Cecilia Bolocco atravesó meses muy difíciles junto a su hijo, Máximo Menem, y por eso este aislamiento debido al coronavirus le está resultando algo muy sencillo de sobrellevar.

"Estoy tan feliz en este encierro, te juro, llevo desde noviembre del año 2018 en una cuarentena junto a mi hijo. Máximo tuvo un tratamiento demoledor y estuvo internado durante meses”, confesó la ex Miss Universo.

El hijo de la modelo y que tuvo junto al ex presidente de Argentina fue diagnosticado con un tumor cerebral a fines de 2018. La cirugía fue exitosa, y la ubicación del tumor no afectó las zonas de habla ni de motricidad, pero el joven tuvo que llevar adelante muchos tratamientos.

“Debido a la quimioterapia hizo rehabilitación física, tuvo que usar una prótesis, y un fisiatra lo asistió hasta octubre del año pasado. Es una recuperación muy lenta y dolorosa”, contó Cecilia.

Así fue que la modelo aseguró que hace más de un año que se encuentra en su casa, yendo de médico en médico y pasando largas temporadas en los hospitales junto a su hijo.