Test francés contra el coronavirus

Francia desarrolló un ingenioso test para detectar el coronavirus, que cuenta con una pequeña jeringa y un recolector de sangre.

La persona solo tiene que pincharse el dedo, aplica la gota de sangre en la prueba y alrededor de 15 minutos, los científicos tendrán los resultados.

La prueba detecta los anticuerpos que el humano desarrolla contra el virus. Si la persona estuvo en contacto con el patógeno estos anticuerpos deberán aparecer en unos 5 a 15 días.

"Durante los primeros seis meses, planeamos producir al menos seis millones de pruebas, y estamos buscando formas de ir más allá porque la demanda actual es muy alta", dijo Milovan Stankov-Pugès director ejecutivo de NG Biotech, laboratorio encargado de su producción.

Las autoridades sanitarias también están estudiando la mejor manera de utilizar esta prueba, teniendo en cuenta que hoy en día está destinada exclusivamente al uso profesional, es decir, a los laboratorios.

El Ministerio de Defensa francés apoya este proyecto, financiándolo con 1 millón de euros para trabajar en un kit de segunda generación y asegurar una producción nacional.

VIDEO: Gentileza EURONEWS