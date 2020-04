Conferencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Canal 26.

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este miércoles el plan "Mayores cuidados" de aislamiento y atención para los adultos mayores de 70 años con el fin de evitar que salgan de sus hogares por el coronavirus, el cual será a través de un sistema de ayuda a cargo de voluntarios para quienes estén solos y de resguardo en instituciones a los que vivan en zonas vulnerables.

"La recomendación de la Ciudad es que los adultos mayores de 70 años no salgan de su casa y para eso les vamos a dar un apoyo con los voluntarios", dijo Larreta en una conferencia de prensa.

El plan de "distanciamiento y asistencia" está orientado a los adultos mayores de 70 años, que suman unos 490.000 en la Ciudad, y centrado, por un lado, en los que tienen su propia vivienda y, por otro, en aquellos que registran problemas habitacionales en los barrios más vulnerables de la Ciudad.

La iniciativa contempla la asistencia en el caso de los adultos mayores que estén solos en sus hogares mediante una "red de promotores sociales" para que los acompañen y asistan en las necesidades que tengan de la vida cotidiana, como la compra de alimentos y medicamentos.

Y en los casos de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad habitacional, en cambio, se estipula la implementación de "estrategias" vinculadas al "resguardo en instituciones comunitarias".

"El resguardo consiste en llevar al adulto mayor a lugares donde pueda llevar adelante el aislamiento social y preventivo en condiciones sanitarias favorables y acompañado afectivamente", adelantaron y aclararon que "en ningún caso será obligatorio que se mude temporariamente a un centro de resguardo".