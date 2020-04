Ricky Martin mostró en redes a su hijo Renn.

Ricky Martin compartió por primera vez en su cuenta de Instagram una imagen del rostro del pequeño Renn, su cuarto hijo, y el segundo con su esposo Jwan Yosef. El astro boricua y el artista plástico habían anunciado el nacimiento de Renn en octubre de 2019; sin embargo, en ese momento sólo compartieron una foto sutil del pequeño. Hasta ahora que decidieron mostrar su rostro en primer plano por primera vez. Una situación similar a lo que sucedió con Lucía, quien nació en diciembre de 2018, y los gemelos, Matteo y Valentino, nacidos en 2008.

"Aquí mi árabe boricua Renn Martin-Yosef. El bebé de la casa. #BabyRenn #BabyBOY", expresó el intérprete de Tiburones y Falta Amor junto a las fotos en blanco y negro. Yosef replicó el posteo de su esposo en su propia cuenta y escribió "Baby Renn Martin-Yosef" junto a un corazón.

Martin se encuentra recluido con su familia en su residencia de Los Ángeles como prevención frente al brote de covid-19. El cantante también ha estado usando sus redes sociales para instar a sus seguidores a respetar las normas de prevención y para que cumplan con el aislamiento para evitar la propagación del brote del virus.

"Lo que sabemos es que la única manera de parar el virus es con cuarentena severa y radical, porque este virus no tiene compasión con nosotros", afirmó. "Nuestra única protección es el aislamiento social, ya lo dije pero lo tengo que repetir, porque desafortunadamente hay mucha gente que todavía está en las calles, en las playas, va a restaurantes y no me queda otra que pensar que son brutos, ignorantes".

A su vez, Ricky arrancó a través de su fundación, una campaña para recaudar dinero y comprar equipos de protección para los profesionales de la salud que combaten la pandemia.