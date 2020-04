Maluma dio su número de teléfono para que se comuniquen sus fans.

En medio del aislamiento obligatorio sin mucho para hacer, varias figuras del espectáculo y la música, tanto de Argentina como de otros países, invadieron Tik Tok e Instagram, ofrecieron vivos, hicieron challenges, escribieron para los demás, se abrieron con temas personales, reflexionaron y en el caso de Maluma, ofreció su número de teléfono para que se comuniquen con él.

Noticias relacionadas

""Que pasa familia? espero que estén bien, que se estén cuidando y estén con los que quieren en casa. Como soy tan desparchado (eso significa que no tengo muchas cosas para hacer), tenía muchas ganas de darles mi número de celular, privado. Quiero que me escriban un mensaje de texto los que quieran hablar conmigo. Vamos a estar en contacto, así que les voy a dejar acá mi número. Solo pueden escribirme gente de Estados Unidos y Canadá, por el momento. Luego lo compartiré con Latinoamérica", lanzó inesperadamente Maluma.

Acto seguido comentó al pie del posteo que recorrió la red y cosechó miles de likes y comentarios a pocos segundos: "Este es mi celular. Escríbanme. # 1 (718) 223-4307. Estoy pendiente. Solo EE.UU y Canadá por ahora)". "Esto es real", "no Maluma, nos estás tomando el pelo", "esto es un chamuyo", "no juegués con nuestros sentimientos", descreyeron algunos seguidores y varios fanáticos.

Your browser does not support the video element.

Sin embargo, el joven artista filmó para historias en su Instagram, la pantalla de su celular en la que le llegaban cientos de mensajes por segundo y lanzó: "Mándenme que los estoy leyendo".