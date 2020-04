Murciélagos en Capital Federal

La pandemia del coronavirus que afecta al mundo trajo consigo una invasión de murciélagos en la Ciudad de Buenos Aires, lo que genera un nuevo temor durante la cuarentena.

Este animal está presente en todo el mundo y especialmente en grandes centros urbanos, por lo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), principal foco de la pandemia en Argentina, no es la excepción: hay millones de murciélagos viviendo entre los porteños y los especialistas advierten que en los edificios de más de siete pisos es casi imposible que no existan estos animales.

Un estudio del Conicet, titulado "Implicancia sanitaria de la infección por Hantavirus e Histoplasma capsulatum en roedores y murciélagos de la Ciudad de Buenos Aires", alertó que si bien no encontraron hantavirus en los murciélagos analizados, "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha convertido en un ambiente donde conviven los humanos en forma estrecha con murciélagos y roedores".

En ese sentido, Marcelo Kacanas, socio de la Unión de Cámaras y Asociaciones de Buenos Aires en Manejo de Plagas Urbanas y director de Fumigaciones Buenos Aires, expresó en diálogo con el Equipo de Investigación: "La especie de murciélago más homogénea en Buenos Aires es el 'moloso común', o su denominación científica, tadarida brasiliensis. Es insectívoro y está protegido por ley en la Argentina. Se los puede encontrar en los edificios de más de siete pisos. Son millones de ejemplares en la Ciudad".

A su vez, el especialista especificó las enfermedades que podrían transmitir los murciélagos presentes en CABA, pero dejó en claro que no podrían darse contagios de coronavirus por esa vía. "Pueden transmitir enfermedades como la rabia, fundamentalmente mordiendo a perros en la calle, y otras patologías complicadas como la histoplasmosis, que es una enfermedad pulmonar que se contagia por hongos que están en el excremento del murciélago. Pero coronavirus no podría provocar porque desde lo socio ambiental no tenemos nada que ver con esa región de China (Wuhan), ni con el tipo de mercado donde se originó la mutación que derivó en la pandemia. No hay vinculación biológica y genética de los murciélagos de acá con la especie de China. Los de Buenos Aires son especies de ámbitos urbanos", explicó Kacanas.

Sin embargo, desde Fumigaciones Buenos Aires reconocieron que se multiplicaron las consultas para exterminar a los murciélagos en la Ciudad durante el aislamiento social y obligatorio: "Hay bastantes consultas sobre el tema. Nos pidieron muchos servicios de desinfección en edificios, que son relativos porque lo más importante lo tiene que hacer cada vecino en su casa y los encargados. Nosotros no los eliminamos, los expulsamos, se desinfecta y se instalan burletes para impedir el regreso", aseguó Kacanas.