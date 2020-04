Controles en la Panamericana, CANAL 26

Un fuerte operativo de seguridad se lleva adelante en la Panamericana en el día previo al inicio de la Semana Santa para evitar que turistas se trasladen y rompan la cuarentena obligatoria impuesto por el Gobierno.

En el lugar se hicieron presentes distintos funcionarios de Seguridad: Sabina Frederic, Sergio Berni y Wado de Pedro participaron del operativo junto a las autoridades locales.

Según indican, los automovilistas podrían perder el vehículo en caso de no poder justificar su viaje o está mintiendo en la justificación. Primero será notificado, podría recibir una sanción económica y deberá presentarse ante un juez.

En horas de la tarde de este miércoles, antes del peaje, ya se encontraban alrededor de diez autos que fueron secuestrados a infractores.