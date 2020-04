Hospital Héroes de Malvinas de Merlo

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recorrió las instalaciones del Hospital Héroes de Malvinas en medio de la pandemia de coronavirus que afecta a la Argentina y al mundo.

Junto al ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, el mandatario municipal recorrió las camas de terapia intensiva con ayuda respiratoria, y notar el circuito diferente par que no se crucen los pacientes con coronavirus y el resto de lo que vayan a atenderse al nosocomio.

Ante la consulta sobre la preparación del sistema de salud, Menéndez aseguró: “Nos estamos preparando muchísimo. Creo que las primeras medidas del gobierno nacional y provincial fueron muy favorables para evitar lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Pero más allá de la cuestión sanitaria, es importante mejorar la infraestructura de nuestros hospitales. Estamos intentando dotar este hospital con camas de terapia intensiva con ayuda respiratoria mecánica, algo que no poseíamos y es un esfuerzo muy grande la Provincia”.

“También estamos impulsando otra obra con recursos municipales y recursos de la Nación para dotar 20 nuevas camas en el hospital Eva Perón. El esfuerzo que está haciendo Alberto, el esfuerzo que está haciendo Axel y cada uno de los ministros está tendiendo a dotarnos de la infraestructura que hasta el momento no se había podido construir y, por motivo de la pandemia, nos vemos todos obligados a ser un poco pesimistas como decía nuestro ministro, aunque en el fondo de nuestro corazón hacemos todo lo necesario para que la pandemia no nos pase por arriba”, cerró.

Video: Gentileza A24