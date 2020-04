Una mujer en Guayaquil con los cajones de cartón realizados por la falta de los de madera.



Las imágenes en las calles de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil con cadáveres en las calles son, hasta ahora, las más desoladoras e impactantes que ha mostrado la expansión del coronavirus en América Latina.

En la región, los casos han aumentado exponencialmente y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dice que la cifra irá en aumento las próximas semanas. Ecuador, con 17 millones de habitantes, es el segundo país que más vidas ha perdido en la región según las cifras oficiales.

Solo lo supera Brasil, el gigante sudamericano, que tiene una población 12 veces mayor al país andino. Y las escenas de Guayaquil que dieron la vuelta al mundo revelaron que las cifras oficiales parecen no reflejar la realidad.

El presidente Lenín Moreno aceptó que los números “se quedan cortos” y que habría muchos más fallecidos de los que se reportan. Hasta este 8 de abril, según las cifras oficiales, había 4.450 casos de contagio, 242 fallecidos confirmados y 240 muertes "probables por Covid-19". Pero los ecuatorianos siguen en la incertidumbre.

El funcionario del gobierno Jorge Wated, encargado del levantamiento de cadáveres en Guayaquil, dijo este 1 de abril que, según los expertos, los fallecidos pueden llegar a 3.500 por covid-19 solo en la provincia de Guayas a la que pertenece la ciudad, según confirmó el gobierno de Lenín Moreno.

La OPS dice que Ecuador atraviesa una situación extremadamente difícil y que el personal de la salud en el país ha enfrentado la pandemia sin la protección necesaria. Tampoco se conoce con precisión la cifra del personal de salud contagiado con el virus. Dentro del propio ministerio de Salud de Ecuador unos funcionarios hablan de más de 1.600 contagiados y otros de más de 400.

Los cadáveres son puestos en ataúdes de cartón.

Entonces, ¿por qué en la casa? Porque existe un toque de queda y porque el 99,9% de los cadáveres de los muertos antes los manejaba la familia. La familia era la que contactaba la funeraria, etc. Sin embargo, por las medidas de restricción del distanciamiento social, la cuarentena, etc, todo ese trabajo pasó al gobierno.

Hay también un número significativo de muertes también en los hospitales, es decir, lo que ha aumentado, lo que es nuevo, lo que no existía hasta enero eran las muertes en las casas que no eran manejadas por las familias y las funerarias.

Pero de alguna manera lo que está sucediendo, lo que vemos, los cadáveres en la calle, da cuenta de que el sistema sanitario en Guayaquil, donde se registra el epicentro de esta pandemia en Ecuador, está colapsado.

Pero los muertos no se quedan en las calles, están siendo recogidos de una manera oportuna. En este momento no hay nadie, ninguna casa en Guayaquil con cadáveres en sus hogares. Y además de eso nos hemos empeñado no solamente en recoger los cadáveres sino en darle a cada uno de esos desafortunadamente fallecidos una muerte digna.

El presidente Lenín Moreno ha pedido que hagan públicas las cifras de muertos aunque sean dolorosas y yo me preguntaba si es usted la persona que puede transparentar esas cifras y decirnos de cuántos muertos estamos hablando en realidad. Por supuesto y yo estoy completamente de acuerdo, es un lineamiento común el que seguimos tanto el presidente Moreno como el resto del gobierno.

Hubo días en los que hubo muchos más muertos que otros. Entonces las cifras las vamos a dar, no solamente por el número de muertes y fallecidos al día, sino que las vamos a transparentar, y es así como se está comunicando ahora el número de muertes tanto extrahospitalarias como las que ocurrieron dentro del hospital. Coronavirus en Ecuador: "Embalamos en plástico los cuerpos de mi hermana y su esposo y esperamos 4 días para que se los llevaran".

