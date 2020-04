Captura de video.

Cuando estos días se está resaltando la importancia de respetar el confinamiento en todas partes del mundo para frenar la pandemia por coronavirus, se dio a conocer un video proveniente de España donde reinó la locura e imprudencia.

El hecho sucedió el barrio de Beraun, en la localidad guipuzcoana de Rentería. En las imágenes se aprecia a un vehículo conducido de forma 'alterada' por una persona que trata de huir de la Policía. Primero choca contra un muro en una calle sin salida. Posteriormente, cuando dos agentes le han pedido que saliera del auto, el conductor se niega y arremete contra los vehículos oficiales.

Ante la imposibilidad de detenerlo, llegan más agentes, pero siguen sin poder detenerlo ya que el conductor ha cerrado las puertas del vehículo.

Los agentes municipales comienzan a dar golpes al auto, logrando romper el retrovisor y abollándolo. Pero el conductor ni se inmuta.

Al final decide dar la vuelta y se lanza de frente contra un coche a toda velocidad. Tras esto, decide bajar sin camiseta y provocar a los agentes municipales, a lo que responden reduciéndole con toda la contundencia.