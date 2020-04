El fumar es perjudicial para la salud en cuestiones de coronavirus.



Ciertamente, menos lo es cuando existen más de 1,3 millones de personas diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2 en el mundo y alrededor de 75,000 ya han muerto, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido bastante clara: “Fumar daña los pulmones y otras partes del organismo y puede incrementar los riesgos de contraer una forma grave de COVID-19”, alertó a través de sus cuentas en redes sociales.

De hecho, en el apartado sobre las cosas que no deben hacerse, dado que no solo no son eficaces contra el coronavirus, sino que pueden resultar perjudiciales, está fumar, así como llevar varias mascarillas y tomar antibióticos.

“Cuando los pulmones de alguien están expuestos a la gripe u otras infecciones, los efectos adversos son mucho más graves entre fumadores que entre las personas que no fuman ni vapean”, fue la advertencia del Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaquismo de la Universidad de California.

Su director, el médico Stanton Glantz, enfatizó al medio especializado en chequeo de datos Maldita Ciencia que “la gente que fuma o vapea generalmente es más susceptible a presentar infecciones y menos capaz de acabar con ellas”.

La misma fuente citó un estudio publicado en el Chinese Medical Journal, que indicó que “las posibilidades de la progresión de la enfermedad (incluida la muerte) eran 14 veces mayores entre la gente fumadora en comparación con los no fumadores”. La conclusión provino de la observación de pacientes con neumonía asociada al nuevo coronavirus que habían estado en el hospital durante dos semanas, detalló.

“Una gran cantidad de evidencia sugiere que fumar suprime la función inmune en los pulmones y desencadena la inflamación. Ha habido muchas menos investigaciones sobre el vapeo, pero la investigación preliminar sugiere que puede causar un daño similar. Y tanto los fumadores de larga data como los usuarios de cigarrillos electrónicos tienen un mayor riesgo de desarrollar afecciones pulmonares crónicas, que se han asociado con casos más graves de COVID-19”, planteó otro artículo de Scientific American.

“Más allá de la lucha contra COVID-19, existen otros beneficios inmediatos para la salud de dejar de fumar. Según la OMS, la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyen en 20 minutos; dentro de las 12 horas, el nivel de monóxido de carbono en la sangre cae a la normalidad, y dentro de entre dos y 12 semanas mejora la circulación y aumenta la función pulmonar”, aportó Trinity Health.