Cuarentena en Argentina.

Argentina cumple el viernes tres semanas de cuarentena por el coronavirus y con la confirmación que se extenderá hasta, por lo menos, fines de abril. El país presenta postales inéditas con pocos coches ya que solo pueden movilizarse los trabajadores de sectores esenciales y con varios controles policiales.

En pleno brote se lleva a cabo la cosecha de soja y maíz, los dos principales cultivos del país, y su transporte desde el norte y el centro del país a los buques o a las fábricas de aceites y harinas, también concentradas en Rosario.

Hay un temor de que la zona se convierta en un foco de contagio entre transportistas de diversas provincias y tripulaciones que vienen de todo el mundo.

El director de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada, explicó: "Al camionero se le pide que casi no baje del camión. Los acopiadores les dan alcohol en gel y comida y les piden que solo lo bajen al descargar en el puerto. Se les pide que no contacten con nadie y no vayan a los baños del puerto".

"Es mejor equivocarse por exceso. Es muy feo estar encerrado y muchos ni saben por qué. Por eso ayuda que informemos", cuentan.

Enrique Bertolino, intendente de Selva, un pueblo de Santiago del Estero, opinó: "Los argentinos somos un poco rebeldes, pero la cuarentena se cumple en Selva. Los comercios han conservado sus precios. Los carniceros los bajaron 30%, en parte con fondos de los productores agropecuarios, que también han donado leche para las familias que lo necesitan. Hay gente que pide por favor que reabrir sus comercios (no esenciales). Ahora nos estamos organizando con la cosecha de soja para desinfectar los camiones y que los camioneros que vienen de otras regiones no se bajen del camión. La provincia reparte bolsones de comida, sobre todo a los que perdieron su ingreso diario (trabajadores informales). Hay que contener a los jóvenes y a los chicos que quieren salir a jugar a la pelota, a las madres para que les enseñen en sus casas. Pero estamos optimistas, es mejor equivocarse por exceso, pero creo que no exageramos".

En las provincias de Santiago del Estero y Salta se intensifican los controles de los policías como en todas partes del país, que piden nombre, apellido, domicilio y teléfono de los conductores. Algunos uniformados reconocen que algunos cumplen el confinamiento y otros no.

En Jujuy por ejemplo, se sumará a las tres provincias argentinas donde ya rige el uso obligatorio de barbijo junto a Catamarca, La Rioja y Misiones. El lunes se agregarán Salta y Santiago del Estero. Un total de seis sobre 23 provincias.

El gobierno nacional informó que murieron otras cinco personas por coronavirus y la cantidad total de víctimas fatales ascendió a 70 en la Argentina. En cuanto al dato general del país, fue revelado por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, en el reporte matutino que realiza el Ministerio de Salud todos los días. De acuerdo a los últimos datos oficiales, hay 1795 contagios confirmados desde que comenzó la pandemia, de los cuales 365 ya recibieron el alta médica. La edad promedio de los infectados es de 45 años.

