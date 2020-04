El Papa Francisco dio su misa virtual y suspendió el lavado de pies.



Ante una plaza de San Pedro vacía debido al coronavirus, el papa Francisco celebró la Misa del Jueves Santo.

La misa fue transmitida en vivo por las redes sociales del Vaticano y anteriormente se comunicó que se cancelaba el lavado de pies que históricamente se realiza en estas fechas por parte del sumo pontífice.

A raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19, la agenda del Sumo Pontífice tuvo que ser modificada, por ejemplo, el lavatorio de pies que realizaba en una prisión tuvo que ser cancelada.

Asimismo, la Misa Crismal, que preside Francisco junto a sacerdotes de Roma fue pospuesta para cuando la contingencia terminara.

Recordemos que en el Jueves Santo se celebra la institución de la Eucaristía y con ello culmina el ciclo cuaresmal; en este día se conmemora la Última Cena y el lavatorio de pies. A nivel mundial, la Iglesia Católica tuvo que suspender todos los actos multitudinarios, para evitar la propagación del virus.