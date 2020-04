En el marco de la situación tan excepcional que estamos atravesando como sociedad, y en donde la solidaridad y el aislamiento social son imprescindibles para cuidarnos entre todos; el Grupo La Plaza anuncia ellanzamiento de su temporada teatral LA PLAZA ONLINE, en donde, comenzando el 11 de abril y durante cada sábado de abril y mayo a las 20:30 horas, presentaremos una función teatral grabada de una selección de los grandes éxitos de los últimos 15 años del Paseo La Plaza y el Teatro Metropolitan Sura. Cada función podrá ser disfrutada en cualquier dispositivo, ingresando a la web del Paseo La Plaza: www.paseolaplaza.com.ar o directamente a www.laplazaonline.com.ar

Noticias relacionadas

Cada función tendrá el acceso gratuito para todos los espectadores virtuales. Sin embargo, se incluye un vínculo directo con la página web de donaciones de la CRUZ ROJA ARGENTINA (www.cruzroja.org.ar), para proponer donaciones de forma optativa y voluntaria, para quienes quieran agradecer la oportunidad de acceder a la función online, colaborando en forma económica para paliar las necesidades de recursos e insumos de nuestro sistema de salud para afrontar la lucha sanitaria contra la pandemia.

Cada función permanecerá online durante 24 horas, para permitir que una mayor cantidad de espectadores virtuales puedan disfrutar de la misma y - en caso de querer y poder - donar voluntariamente a la Cruz Roja Argentina.

La Temporada Teatral La Plaza Online comenzará el sábado 11 de abril a las 20:30 horas con la emisión de la comedia Los Vecinos de Arriba, del autor catalán Cesc Gay, protagonizada Diego Peretti, Florencia Peña, Julieta Vallina y Rafael Ferro; dirigidos por Javier Daulte, y que fuera uno de los grandes éxitos teatrales de los últimos años. Asimismo, en ciertas funciones incluiremos “CAMARINES VIRTUALES”, 30 minutos antes del horario de inicio de la emisión de la función;en dondepodremos disfrutar en vivo de saludos, conversaciones y anécdotas contadas por los propios elencos, autores y/o directores/as de cada obra. Cada visita a los camarines virtuales será también anunciada semanalmente en las redes sociales.

La programación de LA PLAZA ONLINE incluirá al gran éxito de Alfredo Alcón - Rey Lear con Joaquín Furriel, Juan Gil Navarro, Roberto Carnaghi y elenco, dirigidos por Rubén Szuchmacher; la comedia dramática Filosofía de Vida, también con Alfredo Alcón junto a Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán, dirigidos por Javier Daulte; los sucesos teatrales escritos por Oscar Martínez Ella en mi Cabeza con Julio Chávez, Natalia Lobo y Juan Leyrado y Días Contados, protagonizada por Cecilia Roth, Claudia Lapacó, Gustavo Garzón y Alejandro Awada. Además, podremos ver a Nacha Guevara interpretando a Tita Merello en el musical Tita, y a Marilú Marini en la aclamada Todas las Canciones de Amor, de Santiago Loza y bajo dirección de Alejandro Tantanian. Por último, incluiremos también a Aráoz y La Verdad, con Luis Brandoni y Diego Peretti, escrita por Eduardo Saccheri (autor del guion de El Secreto de sus Ojos y La Odisea de los Giles) y dirigidos por Gabriela Izcovich y el show de culto de trasnoche “(+) Canchero” con Diego Scott, Malena Guinzburg, Pablo Fabregas y Fernando Sanjiao, dirigidos por Enrique Federman.

La temporada teatral LA PLAZA ONLINE es realizada en colaboración con Teatrix, bajo los auspicios de Santander, Sura y Uber; y con el apoyo y la participación de los autores, elencos y directores de cada una de las obras.

Your browser does not support the video element.

TEMPORADA TEATRAL LA PLAZA ONLINE

CRONOGRAMA DE FUNCIONES EN ABRIL Y MAYO DE 2020

LOS VECINOS DE ARRIBA - sábado 11 de abril a las 20.30

Diego Peretti, Florencia Peña, Rafael Ferro y Julieta Vallina protagonizan esta multipremiada, inteligente y fresca comedia; llena de réplicas brillantes sobre agonía del matrimonio tradicional, la sexualidad, el amor y las mil formas de abordar la convivencia. Los Vecinos de Arriba, se despidió de los escenarios en 2019 luego de tres años en cartel en el teatro Metropolitan Sura y de realizar una gira nacional que la llevó por las principales plazas del país. Con dirección y versión de Javier Daulte, y autoría de Cesc Gay. Fue protagonizada también por Muriel Santa Ana. Una co producción del Grupo La Plaza con Dani Lopez Oros y Cesc Gay.

FILOSOFÍA DE VIDA - sábado 18 de abril a las 20.30

Comedia dramática protagonizada por Alfredo Alcón, Rodolfo Bebán y Claudia Lapacó. El encuentro de dos filósofos que reflexionan sobre sus vidas, triunfos y fracasos. Ganadora del premio ACE DE ORO en 2012 año en que se presentó en el teatro Metropolitan Sura. Para disfrutar, pensar y reir graicas al magistral texto de Juan Villoro y la excelente puesta de Javier Daulte. El elenco incluyó a Marco Antonio Caponi y Alexia Moyano. Una co producción del Grupo La Plaza y Adrián Suar.

(+) CANCHERO – FUNCION TRASNOCHE: sábado 18 de abril a las 23:59

El espectáculo de culto de la trasnoche del Paseo La Plaza. Stand up, teatro negro, música y humor cancherisimo con Diego Scott, Fernando Sanjiao, Malena Guinzburg y Pablo Fabregas bajo dirección de Enrique Federman.

ELLA EN MI CABEZA - sábado 25 de abril a las 20.30

Escrita y dirigida por Oscar Martínez y protagonizada por Julio Chávez, Natalia Lobo y Juan Leyrado, quienes despliegan, en inteligentes monólogos y brillantes diálogos, todo su talento en esta comedia sobre el matrimonio y la convivencia. Ella en mi Cabeza ganó el premio ACE a mejor obra nacional en 2005 y se presentó en el Paseo La Plaza durante los años 2005, 2006 y 2007 y realizó una extensa gira por casi todo el país. Fue protagonizada originalmente por Soledad Villamil.

TODAS LAS CANCIONES DE AMOR - sábado 2 de mayo a las 20.30

La obra de Santiago Loza interpretada por Marilú Marini nos convierte en testigos del monólogo de una madre que aguarda al hijo que partió hace tiempo. En ese encuentro intimo recorrerá sus triunfos y fracasos, sus miedos, anhelos, esperanzas y mentiras que la llevan a perdonarse y aceptarse. Todas las Canciones de Amor, con la participación de Ignacio Monna y Diego Penelas, se presentó en 2017 en el Paseo La Plaza bajo dirección de Alejandro Tantanian.

REY LEAR - sábado 9 de mayo a las 20.30

El clásico de Shakespeare interpretado por Alfredo Alcón y dirigido por Rubén Szchumacher que expone las penurias del rey manipulado por dos de sus hijas e incapaz de reconocer el verdadero amor. Con Joaquín Furriel, Juan Gil Navarro, Roberto Carnaghi en los roles protagónicos y un gran elenco, Rey Lear es una producción del Grupo La Plaza que se presentó en el teatro Apolo en 2010.

DÍAS CONTADOS - sábado 16 de mayo a las 20.30

Cecilia Roth encarna a una autora teatral quien, frente al público, reflexiona sobre los hechos que la perturban: la relación con su ex esposo, Agustín (Gustavo Garzón) y con su hermano psiquiatra (Alejandro Awada), con quien debe enfrentar la internación de su madre (Claudia Lapacó) a la que siempre unió una relación conflictiva. Diálogos por momentos risueños o irónicos dan marco a una mirada cálida sobre su vida, sus conflictos, sus miedos mientras afronta sus diversos roles de madre, mujer, hija, hermana y escritora, y que la llevarán a un replanteo de lo que fue su vida y de lo que inevitablemente será. Días contados se presentó en el Paseo La Plaza en los años 2006 y 2007 y también fue protagonizada por Vando Villamil y Carlos Santamaría.

TITA, UNA VIDA EN TIEMPO DE TANGO- sábado 23 de mayo a las 20.30

Nacha Guevara encarna a la mítica Tita Merello en un musical que atraviesa su vida y la historia de nuestro país, con sus devenires políticos y sociales. Con un elenco de excelentes cantantes, bailarines y actores, Nacha da vida a un mito del tango argentino. El musical recorre los inicios de Tita y sus primeras canciones, hasta su época gloriosa, sus películas, sus amores y desengaños; y sus últimos años. Tita, una vida en tiempo de tango, escrita por Nacha Guevara y Alberto Negrin, se presentó en el Teatro Metropolitan Sura en el año 2011 con dirección musical de Alberto Favero y bajo dirección general de la propia Nacha.

ARÁOZ Y LA VERDAD - sábado 30 de mayo a las 20.30 hs.

La comedia dramática de Eduardo Sacheri interpretada por Luis Brandoni y Diego Peretti, nos invita a develar un secreto sobre un ídolo futbolístico, y esto pronto se transforma en el encuentro entre dos hombres que recorren sus propias historias entre la nostalgia y el humor. Aráoz y la Verdad incluyo a David di Napoli en su elenco y se presentó en el Paseo La Plaza en el año 2010 bajo la dirección de Gabriela Izcovich.