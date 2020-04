Jair Bolsonaro en su visita a una panadería.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ignoró recomendaciones de aislamiento social ante el avance del coronavirus y visitó una panadería en Brasilia, tras lo cual fue increpado por personas en la calle que le pidieron que “vuelva a casa”.

El mandatario ha hecho pública en reiteradas ocasiones su oposición a la cuarentena, el aislamiento social y el cierre de negocios para evitar el aumento de contagios, una decisión que en Brasil ha quedado en manos de los gobernadores

Bolsonaro y sus seguidores alegan que la cuarentena genera un perjuicio económico más dañino que el coronavirus e insta a las personas a romperla, a pesar de las indicaciones impuestas por los gobiernos estatales, y el mandatario suele dar paseos por la calle para manifestar su postura.

Noticias relacionadas

En esta ocasión el presidente se trasladó a la panadería Pão Dourado, ubicada en la calle Sudoeste 302 Norte de la capital brasileña, donde compró una Coca Cola y un bocadillo salado. También se sacó fotos con los empleados del local y conversó relajadamente con algunos de ellos, de acuerdo a un video del momento publicado en redes sociales por su hijo Eduardo.

Your browser does not support the video element.

Las críticas contra el presidente se han multiplicado además debido a que sus acciones y las de sus seguidores, que organizan marchas para pedir el quiebre de la cuarentena, contradicen a las reglas y regulaciones establecidas por su propio ministerio de Salud con respecto a las aglomeraciones de personas, la distancia social y el contacto físico.

De hecho, Bolsonaro ha estado muy cerca de echar a su ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, quien aboga por el aislamiento y la cuarentena, pero fue convencido de no hacerlo por miembros de su gabinete.

Your browser does not support the video element.

Brasil sumó otros 141 muertos por causa de la pandemia de coronavirus en las últimas 24 horas y el total de fallecidos llegaba hoy a 941, con 17.857 casos confirmados, informaron las autoridades sanitarias.





El número de contagios mantuvo la misma tendencia creciente que se ha acelerado en los últimos días y con relación a ayer hubo un aumento de 1.930 casos, de acuerdo con el boletín diario de situación presentado por el ministerio de Salud.

MAPA INTERACTIVO CON AVANCE DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO