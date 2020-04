Despedida de guardia urbano en España.

La familia del agente de la Guardia Urbana de Barcelona fallecido por coronavirus ha difundido por las redes sociales un emocionante vídeo para rendirle homenaje.

En las imágenes se ve el desfile de motocicletas y coches del cuerpo municipal, junto a vehículos de los Mossos d'Esquadra y de la policía local de El Prat de Llobregat, bajo el domicilio del policía fallecido que tuvo lugar anoche sobre las 23.00 horas.

Mientras dura el desfile suena la canción 'Its a heartache' de Bonny Tyler pero quien la interpreta es una de las dos hijas del funcionario, la mayor. El vídeo acaba con un mensaje que reza lo siguiente: "El mejor padre, marido, hijo, compañero y amigo. Con todo el amor del mundo, tus hijas, tu mujer, tu familia y amigos".

El policía había trabajado como agente en el Prat de Llobregat desde 1992 y, en una segunda etapa, en la Guardia Urbana, desde el 2007. Se había jubilado recientemente.

El edil de seguridad de Barcelona, Albert Batlle, y el propio cuerpo de seguridad, han mostrado su duelo con sendos mensajes en Twitter.