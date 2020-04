Ezekiel Emanuel, ex asesor de Barack Obama.

Estados Unidos ha alcanzado una marca desalentadora, superando las 10.000 muertes vinculadas al coronavirus y, según un destacado médico, la nación no superará la crisis sin una vacuna.

“No nos vamos a librar de esto, ni a dejarlo atrás ni a volver a una normalidad plena hasta que haya una vacuna disponible”, le dijo el lunes a The Ticker de Yahoo Finance el doctor Ezekiel Emanuel, exasesor de políticas de salud pública del ex presidente Barack Obama.

La buena noticia es que Emanuel cree que las farmacéuticas crearán una vacuna para la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Laboratorios como Inovio (INO), Moderna (MRNA) y Johnson & Johnson (JNJ) han anunciado posibles vacunas. El lunes Inovio anunció que estaba iniciando la primera fase de su ensayo clínico.

Pero Emanuel, quien ocupa el cargo de presidente del Departamento de Ética Médica y Políticas de Salud en la Universidad de Pensilvania, advirtió que podría pasar al menos un año hasta que la vacuna esté en el mercado.

“Creo que es probable que haya una vacuna eficaz”, dijo Emanuel. “Si hablas con las empresas que están trabajando, bueno, ya sabes, diseñan el cronograma para evaluar la eficacia real de la vacuna y podríamos disponer de decenas de millones de dosis al año desde entonces”.

“Y en el tercer y cuarto trimestres de 2021 podría haber muchas dosis disponibles para el público en general”, siguió Emanuel. “Ese es el cronograma y es lo que las personas deben saber. Por razones obvias, creo que los políticos oponen resistencia a esta realidad y creo que la opinión pública no ha sabido escucharlo con claridad a pesar de que los expertos en salud pública lo dicen una y otra vez”.

Pese a los esfuerzos para contener el virus mediante el distanciamiento social y otras medidas, se han registrado 1,7 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, con cifras que aumentan día a día. La semana pasada, Motoko Rich del New York Times informó que varios países y ciudades de Asia estaban imponiendo medidas de contención más estrictas por temor a una segunda ola del nuevo virus.

“Si te fijas en otros países… lugares como Hong Kong, Corea del Sur, la vieron resurgir cuando ya se habían relajado y seguramente veamos ese resurgimiento a menos que nos inmunicemos a gran escala”, dijo Emanuel. “Creo que eso es lo que las personas deben comprender”.

Antes de que esté disponible la vacuna, Emanuel sugirió que es fundamental que Estados Unidos no se adelante e intente levantar las medidas de distanciamiento social demasiado rápido. El sábado, el presidente Donald Trump dijo en una sesión informativa, “tenemos que volver a poner a funcionar nuestro país”.

En su entrevista con Yahoo Finance, Emanuel reconoció que la idea de que Estados Unidos pueda volver a abrir sus negocios puede ser tentadora, a la vista de las cifras récord de solicitudes de prestaciones por desempleo, dado que muchas empresas nacionales permanecen cerradas.

“Realmente me preocupa que tengamos personas, que por razones obvias y bienintencionadas, quieren que la economía vuelva a funcionar rápidamente, que las empresas no quiebren, que no quieren, ya sabes, esto que nos está pasando… decenas de millones de personas desempleadas”, dijo Emanuel.

“Pero tenemos que ser realistas con lo que es probable y posible que ocurra dada la naturaleza de este virus”, dijo. “Y el hecho de que nadie en 2019 tuviera inmunidad a este virus está siendo mortal”.