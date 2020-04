Coronavirus, REUTERS.

En 1981, Dean Koontz publicó una obra que podría haber predicho la crisis del coronavirus: ‘Los ojos de la oscuridad’. La obra se volvió viral debido a que el autor situó el origen del virus en un laboratorio militar chino en Wuhan, ciudad donde falleció la primera persona a causa del coronavirus en diciembre de 2019 y el foco de la pandemia actual.

Esta novela de suspense narra la historia de una madre, Christina Evans, que se embarca en una búsqueda para descubrir si su hijo murió realmente o si, por el contrario, se mantiene vivo. Al final de historia, la mujer logra encontrar al hijo, que se encontraba confinado en un laboratorio militar de Wuhan tras haber sido infectado accidentalmente con microorganismos creados en dicho laboratorio.

El primero que lo advirtió fue Nick Hinton, un californiano autor de podcasts que publicó en su cuenta de Twitter a mediados de febrero: “¡Una novela de Dean Koontz escrita en 1981 predijo el brote de coronavirus!". La reacción fue equivalente a acercar una chispa a un depósito de pólvora.

