Control de precios en Merlo.

En un comunicado, el intentdente de Merlo, Gustavo Menéndez, informó que se realizó un importante operativo de control de precios en el municipio.

"En el marco del pedido hecho por nuestro Presidente Alberto Fernández y nuestro Gobernador Axel Kiciloff esta mañana realizamos un importantísimo y exitoso operativo de control de precios realizado por 450 verificadores de precios junto a autoridades Municipales de cuatro Secretarias en conjunto", manifestó.

Este mega operativo se realizó en más de 500 comercios de Merlo intensificando los controles de precios máximos en Ferrari, Villa Posse, San José, B. Santa Isabel, Libertad, San Andrés, La Morenita, Santa Anita, Villa Amelia, Soler, Helvecia, Barrio Nuevo, Santa Marta, El Cortijo, Lomas del Mirador, los Paraísos, Merlo Centro, Parque San Martín, B. Matera, Merlo Norte, Las Violetas, Lago del Bosque, B. Argentino, Padua Norte, Padua Sur, Arco Iris, Loma Grande, Pompeya, Reconquista, Loma Florida, San Eduardo, B. Arco Iris, Loma Grande, Pompeya, Reconquista, Loma Florida, San Eduardo, Loma Grande, Podesta, Tobal, Loma Grande, B. Rivadavia, Olaechea, La Estrella, El Pericon, El Rosedal, Pontevedra y Las Torres, con el objetivo de garantizar por un lado el abastecimiento de productos esenciales y por el otro controlar el abuso en el aumento de precios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.



"Debemos proteger los bolsillos de todos los Merlenses y también a los pequeños comercios que puedan ser rehenes de los grandes formadores de precios", comentó.

"No existe un solo motivo económico real que no sea la miserable especulación de algunos para que haya aumento de precio en los alimentos. Vamos a profundizar estas medidas", agregó.



"No queremos multar, ni decomisar ni clausurar, pero no vamos a dudar en hacerlo con aquellos que le están jugando sucio al Pueblo y a la Patria. Felicito a todos los verificadores de precio, a las organizaciones políticas de todos los partidos, a las organizaciones sociales, a las iglesias, a nuestros funcionarios municipales, a los comerciantes honestos que por suerte son muchos, y a nuestros vecinos que con sus denuncias permanentes nos ayudan muchísimo. #TodosLosArgentinosUnidos", cerró.