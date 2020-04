Coronavirus en Argentina.

En las últimas horas se dio a conocer que una de las 83 víctimas fatales por coronavirus en Argentina era empleada en el Congreso, la mujer tenía 49 años y trabajaba en servicios generales.

La noticia la dio Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo, en CANAL 26 quién detalló que la muerte se produjo el martes pasado en la Clínica Santa Isabel. "La última vez que fue al Congreso fue el 6 de marzo ya que luego estuvo de licencia", agregó.

Your browser does not support the video element.

"La mujer tenía patologías preexistentes, su hijo y su nieto se infectaron. Ahora están internados. No creo que haya viajado, a lo mejor tuvo contacto con alguien que sí pero aún no está claro", comentó.

Noticias relacionadas

Respecto a si habrá nuevas medidas a raíz de esto, dijo: "Hay que tomar las medidas que correspondan y cuidar las vidas de todos. Se trabaja con autoridades en conjunto para esto".

"La compañera entra a la clínica por una neumonía, muere sin saber que era por coronavirus. Los análisis del Malbrán llegó después donde se conoció que tenía el virus", agregó.

"Mañana tendremos el informe de la clínica con detalles completos. Pero seguramente tuvo contacto con varios compañeros. Hoy el Congreso no está trabajando, tiene guardias mínimas y está vacío en lo que es presencialmente", comentó.

"Buscaremos saber qué pasó realmente porque hubo varias versiones sobre las fechas y se deben aclarar algunos aspectos en la clínica", cerró.

AVANCE DE LA PANDEMIA EN ARGENTINA:

MAPA INTERACTIVO CON AVANCE DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO