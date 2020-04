Fernando Espinoza, medidas contra Coronavirus.

A partir del lunes 13 de abril será obligatorio usar barbijo, mascarilla, protector facial y/o tapabocas y nariz en caso de que se deba circular por las calles de La Matanza. Así lo informó el intendente Fernando Espinoza mientras realizaba la supervisión de los lugares especiales en donde se instalan 4.000 camas más de aislamiento para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Espinoza explicó que “firmé el decreto que establece el uso obligatorio de usar barbijo, mascarilla, protector facial y/o tapabocas y nariz para aquellas personas que, por alguno de los motivos permitidos en el marco de la cuarentena establecida, deban salir de sus casas y circular por la vía pública. A partir de este lunes 13 de abril, a lo largo y a lo ancho de toda La Matanza, es obligatorio el uso de estos elementos de cuidado y prevención. Es en definitiva una medida que nos va a beneficiar en esta segunda fase de la cuarentena, de eso no tengo dudas porque lo analizamos con los expertos”.

Sobre la preparación en cantidad de camas para atender a los posibles afectados por la pandemia, el intendente señaló que “estamos supervisando la instalación de estas camas de aislamiento, que se suman a las camas que tenemos para terapia intensiva y para internación. Hoy contamos con 500 camas de terapia intensiva, de las cuales 250 son para adultos y en una semana más van a ser 350 porque se sumarán las de la primera etapa del Hospital René Favaloro en Rafael Castillo, que por decisión del presidente Alberto Fernández va a ser terminado y puesto en funcionamiento. Y también tenemos 2056 camas de internación para adultos todas entre el sector público y el sector privado”.

“Estas 4.000 nuevas camas para aislamiento se están instalando en instituciones y polideportivos municipales, como el Juan Domingo Perón. También estarán, por ejemplo, en la nueva sede de la Universidad de La Matanza en González Catán. De esta manera estamos previendo una potenciación de los contagios en nuestro municipio, que por supuesto esperamos que no llegue a suceder gracias a las medidas de aislamiento social que se han establecido y que como informó nuestro Presidente, vienen dado resultados positivos”, remarcó Espinoza.

El intendente fue claro al destacar que esta preparación también es posible por la inversión que se hace en todo el sistema de salud municipal. “Nosotros siempre hemos privilegiado la inversión en Salud, desde hace muchos años que la inversión en el cuidado de la salud de nuestros vecinos y vecinas representan el 31% del total del presupuesto anual del Municipio. Es también por eso que estamos en condiciones de prepararnos para esta crisis”.



Espinoza profundizó en este sentido de las prioridades de los Estados y los presupuestos en función del beneficio de los ciudadanos. “Creo que todos los argentinos entendimos que va a cambiar el rol del Estado a partir de esta pandemia en todo el mundo. Se va a privilegiar que el Estado tenga una fuerte inversión en Salud y en todo lo que se refiere al bienestar de los ciudadanos. Esta crisis, que es la más grande que ha vivido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, va a generar también un cambio total en la forma en la que organizan y distribuyen los recursos”, reflexionó.

Al finalizar su recorrido el Jefe Comunal renovó su llamado a la responsabilidad y a la solidaridad de todos los argentinos. “Vivimos una situación que nos define como sociedad. Para vencer a este enemigo invisible que se llama coronavirus necesitamos estar todos unidos, sin grietas. Hoy en día hay única vacuna posible, todos los argentinos debemos quedarnos en casa”.