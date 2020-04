Coronavirus en Estados Unidos. Reuters.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprobado una declaración de desastre para el estado de Wyoming, en respuesta al brote de coronavirus en el país. De ese modo, es la primera vez en la historia de EE.UU. que sus 50 estados se encuentran bajo declaración de desastre federal de manera simultánea, según el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere.

Tras la noticia, Wyoming se ha convertido esta jornada en el último estado en recibir dicha declaración, que se produce 22 días después de la aprobación de la primera, para Nueva York, que tuvo lugar el 20 de marzo. En Wyoming, hasta el momento, se han registrado poco más de 260 casos y ninguna muerte.

"Aunque Wyoming no ha llegado a las terribles situaciones de algunos estados, esta declaración nos ayudará a preparar y movilizar recursos cuando los necesitemos", señaló el gobernador Mark Gordon en un comunicado.

Además, las Islas Vírgenes de EE.UU., las Islas Marianas del Norte, el Distrito de Columbia, Guam y Puerto Rico también han recibido una declaración federal de desastre debido a la pandemia.

El país más afectado por el coronavirus:

A día de hoy, EE.UU. se ha convertido en el país más afectado por el coronavirus tanto en términos de casos como de víctimas mortales. En cuanto a la cifra de decesos, superó este sábado a Italia, registrando un total de 20.071 fallecimientos por covid-19 en su territorio.

