Portaaviones USS Theodore Roosevelt

La Armada de EE.UU. anunció que a bordo del portaviones USS Theodore Roosevelt se han registrado 103 nuevos casos de coronavirus, elevando el número total de miembros de la tripulación infectados a 550.

"A día de hoy, el 92% de los miembros de la tripulación del USS Theodore Roosevelt han sido evaluados para detectar el covid-19, con 550 resultados positivos y 3.673 negativos", señala el comunicado del organismo. Asimismo, se añade que 3.696 efectivos fueron evacuados del buque, entre ellos los 518 que fueron trasladados a partir de este viernes.

Anteriormente, la Armada había informado que "las personas identificadas como confirmadas o probables covid-19 serán puestas bajo aislamiento y evacuadas del barco tan pronto como sea posible si desarrollan síntomas más severos".

No obstante, se agregó que "la mayoría de los pacientes con covid-19 tendrán síntomas leves y pueden permanecer en el barco y ser monitoreados hasta cumplir con los criterios de regreso al trabajo".

El brote de la enfermedad a bordo del USS Theodore Roosevelt se desató a finales de marzo y ha desencadenado problemas en las altas esferas de la Armada. La semana pasada, el capitán del portaviones, Brett Crozier, que también acabó dando positivo, fue destituido de su cargo después de que se filtrara una carta en la que pedía a sus superiores tomar acciones inmediatas para ayudar a su tripulación tras registrarse varios casos de covid-19 en la nave.

En su mensaje, el capitán expresaba que si la Armada no actuaba de inmediato, estaría fallando en salvaguardar adecuadamente a su "activo más confiable", en referencia a su tripulación. "No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir", escribió el militar.